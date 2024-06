Tetzahuitl: Los presagios que anunciaron la llegada de los conquistadores

El mundo prehipánico vio su final ante la llegada de los conquistadores españoles, no obstante, presagios mesoamericanos dieron aviso del trágico y violento final que se les avecinaba, el cual nombraron como "Tetzahuitl".

Se cree que, aproximadamente, durante el año 12 Casa, es decir, 1509 d.C. y 10 años antes de la llegada de los conquistadores a América, se dio uno de los presagios más terroríficos. De acuerdo con el sitio web del Gobierno de México, el cielo dejó una “espiga de fuego”, “aurora” o “llama”, la cual habría estado presente todas las noches durante un año. Esta inesperada aparición, habría generado incertidumbre y miedo.

Este acontecimiento despertó gritos y generó espanto entre la gente, pues todos sospechaban que se trataba de la señal de un mal venidero. Explica el sitio web del Gobierno de México

En el Codice Florentino, el español Bernardino de Sahagún describió dicha aparición en el cielo como “cosa maravillosa y espantosa”, una “llama de fuego muy grande y muy resplandeciente”, Jesús Galindo, del Instituto de investigaciones Estéticas de la UNAM, explicó para Gaceta UNAM que esta señal podría representar algún gran mal

Esto fue considerado como un presagio, el cual fue nombrado como "Tetzahuitl", es decir, un “acontecimiento extraordinario o hecho portentoso con mensajes de los dioses", de acuerdo con el historiador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, Miguel Pastrana Flores.

Cabe mencionar que dicho término nahua, podría transcribirse al español como augurio o presagio, explica el historiador. No obstante, su traducción no sería suficiente para definirla, pues cuenta con una mayor complejidad que dichas palabras no pueden describir.

Pastrana Flores sostiene que cierta historiografía occidental demerita o incluso rechaza presagios mesoamericanos, limitandolos a "falsedades, fanatismos, supersticiones, o hallando su origen en fenómenos naturales." Dicha acción, la cual el historiador la UNAM la califica como prejuiciosa, límita comprender la perspectiva de los indígenas, "su interpretación sobre lo que los rodea, borrando su historia y el significado que ocupaban estas manifestaciones".

Foto: Historia General de las cosas de la Nueva España / Noticonquista del Instituto de Investigaciones de la UNAM

¿Qué significa Tetzahuitl?

Pastrana Flores define el término "Tetzahuitl" como una manifestación de los dioses nahuas, "en el ámbito de lo humano, que rompe el orden habitual y cotidiano del mundo para anunciar y provocar acontecimientos futuros generalmente de carácter negativo; por ello suelen causar temor, espanto y asombro”

No obstante, esto no implica forsozamente que los tetzahuitl representen una catastrofe, pues podrían ser grandes cambios políticos o sociales de mucha importancia que marcaran un antes y un después.

Por otro lado, el difunto Dr. en historia, Alfredo López Austin, definió los tetzahuitl como señales de determinaciones divinas aún no cumplidas”.

Los tetzahuitl solían presagiar:

Hambrunas

Muertes

Epidemias

Guerras.

Es por ello, que la llegada de los conquistadores españoles a Mesoamérica es considerada como parte de un tetzahuitl.

Sitio Web Mexicana Cultura | "Fusión de dos culturas" / Jorge González Camarena

Los ocho presagios relacionados con la Conquista

Se contemplan ocho presagios que habrían anticipado un antes y un después del mundo preshispánico:

El tlemiahuatl (espiga de fuego) o mixpantli (bandera de nubes), presagio popular hallado en diversas fuentes.

Incendio en el Templo de Huitzilopochtli.

El incendio del Templo de Xiuhtecuhtli, el cual se habría prendido en llamas por el impacto de un rayo.

Avistamiento de “fuego en el cielo que surgió del lado donde se oculta el Sol”, lo cual pudo haber sido un cometa.

Una inundación luego de que un lago se desboradara.

La presencia de la diosa Cihuacóatl (la leyenda de la llorona)

El hallazgo de una grulla que contaba con un reflejo en su cabeza, como un espejo, donde se dice que Moctezuma, habría visto estrellas, guerra y hombres montados en venados.

Avistamiento de “monstruos”, que al ser vistos por Moctezuma, desaparecían.

De acuerdo con Guilhem Oliver, académico del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y autor de "Tetzahuitl: los presagios de la Conquista", señala que estos presagios son "reconstrucciones históricas que buscan de alguna manera justificar lo ocurrido en la Conquista emulando modelos occidentales como la conquista de Roma o la caída de Jerusalén"

Al asociar y vincular símbolos cristianos y mesoamericanos, Sahagún y sus colaboradores nahuas lograron inscribir con éxito la historia de la conquista de México dentro del gran drama de la cristiandad, mostrándonos, a su vez, cómo en el último tercio del siglo XVI este acontecimiento había adquirido para los nahuas los alcances de un verdadero cataclismo argumenta Berenice Alcántara Rojas, historiadora e investigadora de la UNAM.