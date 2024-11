The Blues Brothers: la genialidad de la música y la comedia

La música blues está ligada desde siempre con la melancolía, no sólo por la traducción literal del término, sino a una conexión que data de finales del siglo XIX, cuando los músicos afroamericanos utilizaban el término "blues" para describir un estado de ánimo o un sentimiento, precisamente de tristeza y melancolía.

Pero este tipo de música no se limita a expresar esa clase de emociones y experiencias, sino también la alegría, la ironía, la sátira y la protesta, entre otras.

Y eso fue algo que entendieron muy bien los comediantes estadounidenses John Belushi y Dan Aykroyd, quienes desde mediados de los años setenta formaban parte del elenco del programa Saturday Night Live (SNL).

Cultura [Entrevista] John Primer: “El blues, lejos de desaparecer se mantiene fuerte”

Fue en 1976 cuando Belushi y Aykroyd decidieron crear por su cuenta un proyecto de parodia musical, inspirado en la música blues y protagonizado por los personajes de "Joliet" Jake Blues (Belushi) y Elwood Blues (Aykroyd), dos hermanos que tras pasar un tiempo en la cárcel, buscaban redimirse a través de la música.

Aunque el proyecto no se originó en SNL, sus miembros fueron invitados por el comediante Steve Martin a acompañarlos en el escenario de dicho programa y posteriormente se comenzó a hacer regular la aparición de sus personajes en dicha emisión.

Hace exactamente 46 años, el grupo lanzó su primer disco de estudio

El dúo vestía trajes negros a juego con corbatas, sombreros y gafas de sol también negras y aparecían en escena con “Joliet” como vocalista principal Elwood tocando una armónica que llevaba en un maletín esposado a su muñeca.

Pero parte de su éxito se debió a que no eran sólo una parodia, sino una banda real, que estaba cuidadosamente completada con músicos experimentados de la época, como Steve "The Colonel" Cropper, Donald "Duck" Dunn, Matt "Guitar" Murphy, "Blue" Lou Marini, Tom "Bones" Malone y Alan "Mr. Fabulous" Rubin.

El propio John Belushi tuvo siempre un interés muy marcado en la música, pues además de tocar la batería y cantar, en 1965 formó su propia banda, llamada The Ravens, con la que llegó a grabar un sencillo titulado "Listen to Me Now/Jolly Green Giant".

Volviendo al proyecto de The Blues Brothers, el grupo lanzó su primer disco de estudio, Briefcase Full of Blues, grabado en vivo en el Universal Amphitheatre de Los Ángeles, en noviembre de 1978, es decir, hace exactamente 46 años, y con el cual tuvieron un éxito relativo en las listas de éxitos de la época.

“Fue uno de los grupos más influyentes de la década de 1970, cuya mezcla de blues, soul y rock inspiró a muchas otras bandas"

- Bruce Springsteen. Músico

Pero el salto cuantitativo llegaría dos años después, con el estreno de la película The Blues Brothers, dirigida por John Landis y protagonizada precisamente por John Belushi y Dan Aykroyd. Una trama que sigue la historia de Jake y Elwood Blues, quienes después de estar tras las rejas, buscan reunir a su antigua banda y realizar un concierto para salvar una antigua escuela que está en riesgo de desaparecer.

Además de los músicos mencionados anteriormente, también figuraba entre el elenco musical el tecladista Paul Shaffer (futuro director musical de "Late Night with David Letterman") y el saxofón, trombón y trompeta de Blood, Sweat & Tears.

Pero lo más impresionante fue el desfile de músicos invitados, que incluyó a James Brown, Cab Calloway, Ray Charles, Aretha Franklin y Chaka Khan, entre otros.

La cinta se convirtió en un fenómeno mediático y fue calificada por el director de cine Martin Scorsese como “Un clásico del cine con música increíble y actuaciones geniales de John Belushi y Dan Aykroyd”.

La banda sonora que acompañó a la película incluía clásicos como "Soul Man", "Gimme Some Lovin'" y "Everybody Needs Somebody to Love" y se vendió tan bien que les permitió prolongar la vida de la banda y lanzar discos como Made in America (1980) y Best of the Blues Brothers (1981).

En la cinta homónima figuran leyendas del género como Aretha Franklin, James Brown, Ray Charles and John Lee Hooker

Punto y aparte

El 5 de marzo de 1982, John Belushi murió por una sobredosis de heroína y cocaína.

Después de su fallecimiento se han realizado varias nuevas versiones de The Blues Brothers, sobre todo con causas políticas y benéficas. Aykroyd se ha hecho acompañar en varias ocasiones de Jim Belushi -el hermano de John y también comediante sobresaliente- y John Goodman en personajes como "Zee" Blues y "Mighty Mack" McTeer.

Por su parte, los propietarios de los derechos de autor también han autorizado a algunos artistas imitadores para actuar bajo el nombre de The Blues Brothers.

En 1995, la banda colaboró con el cantante italiano Zucchero, que había sido invitado al evento en memoria del 46 cumpleaños de John Belushi. Después de un concierto juntos, grabaron el videoclip de la canción del italiano "Per colpa di chi?" en el club House of Blues.

Posteriormente se comenzó a planear una comedia animada con Jake y Elwood, pero se descartó después de que sólo se produjeran ocho episodios.

The Blues Brothers, el regreso

En 1998, John Landis dirigió una secuela de su película, titulada Blues Brothers 2000, la cual no tuvo tan buen recibimiento entre los fanáticos y los críticos, a pesar de que contó una lista más extensa de artistas invitados que la primera película.

En el filme, la historia se reanuda 18 años después, cuando Elwood es liberado de prisión y se entera de que su hermano ha muerto. Una vez más, se le convence para que salve a unos huérfanos y, con un niño de 10 años llamado Buster Blues (J. Evan Bonifant), se embarca de nuevo en la tarea de reunir a su banda.

Entre los artistas que se sumaron a esta secuela, figuran Eric Clapton, Steve Winwood, Junior Wells, Lonnie Brooks, Eddie Floyd, Wilson Pickett, Isaac Hayes, Sam Moore, Taj Mahal y Jonny Lang, además de un supergrupo liderado por B.B. King, llamado “Louisiana Gator Boys”.

El propio Clapton diría sobre esta saga en alguna ocasión: "La música de The Blues Brothers es una mezcla perfecta de blues, soul y rock. Es una banda que siempre ha sabido cómo hacer que la gente se sienta bien".

Para promocionar esta cinta, Dan Aykroyd, Jim Belushi y John Goodman actuaron en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl XXXI, al lado de ZZ Top y James Brown.

Desde entonces, tanto Aykroyd como Jim Belushi se han seguido involucrando en varios proyectos relacionados con el blues, además de que ambos se reunieron para grabar otro disco, ya no como The Blues Brothers sino como “Belushi/Aykroyd” y titulado Have Love Will Travel.

En lo que va del siglo 21, cada tanto surgen nuevos espectáculos relacionados en mayor o menor medida con la idea original de The Blues Brothers, algunos con parte de sus miembros originales y otros con artistas que simplemente buscan homenajear o mantener vivo el legado de esta saga que ya está cerca de cumplir su medio siglo de vida.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes sobre cultura

Y es que todo comenzó hace 48 años, con una idea que sigue vigente: la de tomar un género musical y homenajearlo con una buena dosis de humor… Y muchos grandes músicos detrás.

No en balde, “El Jefe” Bruce Springsteen se refirió a The Blues Brothers como “uno de los grupos más influyentes de la década de 1970, cuya mezcla de blues, soul y rock inspiró a muchas otras bandas".

X: @djconchaytoro