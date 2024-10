[Entrevista] The Linda Lindas no le rinden cuentas a nadie

“Banda de pop punk de Los Ángeles, California. Mitad asiática, mitad latina. Dos hermanas, una prima y una amiga íntima”. Así es como The Linda Lindas se presentan en sus plataformas digitales, aunque la descripción les queda corta para lo que han logrado en los seis años que tienen de carrera.

Bela Salazar, Eloise Wong y las hermanas Lucia y Mila de la Garza son todas menores de edad, de hecho tres de ellas aún no terminan sus estudios básicos, pero ya son prácticamente unas celebridades, al menos en el mundo del indie rock.

Aunque la banda se formó en 2018, fue tres años después, cuando dieron a conocer su sencillo “Racist Sexist Boy” que todo explotó y poco a poco el mundo comenzó a escuchar de ellas.

Después de un disco debut, apropiadamente titulado Growing Up, que las llevó a pisar varios escenarios importantes, desde festivales hasta programas de televisión como el de Jimmy Fallon, el cuarteto está de regreso con una de las pruebas de fuego más contundentes para cualquier banda: El temido segundo disco.

La grabación en cuestión se titula No Obligation y sale a la luz precisamente este fin de semana, por lo que hablamos con ellas vía Zoom, mientras estaban viajando por alguna carretera para cumplir con algún compromiso.

El título de su nuevo álbum, No Obligation, ¿se refiere a que no quieren atarse a nada en la música ni en la vida en general?

Sí, se refiere sobre todo a que creemos que no tenemos ninguna obligación con las ideas que los demás tienen de nosotras, ya sea sobre nuestro sonido o sobre cómo somos como personas. Pensamos que no necesitamos adherirnos a nada en particular, simplemente porque somos quienes somos y hacemos la música que queremos y justo eso es lo que hace que esta banda sea divertida.

Lucia, has dicho que al escribir la canción “All In My Head” te saliste de tu zona de confort al enfrentar una especie de ruptura con la realidad. ¿Puedes contarnos más sobre eso?

Claro, la canción fue escrita a partir del personaje de un libro y fue una experiencia muy interesante para mí, porque siento que hasta ese momento sólo siento que había canciones sobre mis lecturas de adolescente y entonces pensé: Vale, ya no necesito hacer eso. Y entonces pensé en la idea de mejor escribir algo basada en alguien más, en un personaje de cierto lugar, y todo eso fue como un momento de paz para mí, porque era como si todo estuviera sucediendo en la vida de otra persona, en lugar de en la mía y eso fue como un descanso, algo muy agradable.

Hay otra canción llamada “Yo me estreso”, que probablemente es lo más latino que han hecho hasta el momento, ¿no es así?

Puede ser, aunque anteriormente habíamos hecho “Cuantas veces”, que más bien estaba inspirada en la Bossa Nova, pero esta está más bien inspirada en la música mexicana.

¿Y qué conocen de la música mexicana, por cierto?

Bueno, conocemos sobre todo la música tradicional. Realmente no conocíamos mucho, pero en algún punto tuvimos que hacer nuestra propia búsqueda para retomar nuestra parte mexicana y fue así que conocimos también un montón de bandas de rock en español, de hecho hicimos un cover de “Tren al sur”, de Los Prisioneros… Así que sí, somos muy fans del rock en español.

Ya han venido a tocar a México en dos ocasiones. ¿Cómo recuerdan sus experiencias en este país?

Cada vez que hemos estado ahí, todos han sido muy amables con nosotras. Todos han sido geniales y siempre parece que están dispuestos a salir para escuchar música y que siempre se están divirtiendo, lo cual es genial.

Este nuevo álbum se lanzará en vinil, CD y digital. ¿Pero en qué formato prefieren ustedes escuchar la música?

Es realmente genial escucharla en cosas físicas, pero también desde el teléfono, porque así tienes la música en todas partes… Nosotras crecimos escuchando muchos vinilos, porque nuestro padre tiene una gran colección y siempre nos la pasábamos haciendo mixtapes, así que disfrutamos de todas las opciones.

Su canción “Racist Sexist Boy” se volvió viral después de que la tocaron en la Biblioteca Pública de Los Ángeles. ¿Cómo surgió la idea de ese tema?

Estábamos en cuarto grado, unas semanas antes de que todo se cerrara por el Covid, y un chico se acercó a mi mesa durante el almuerzo para decirme que su padre le había dicho que se mantuviera alejado de los chinos, porque eran los principales portadores del virus que estaba circulando, pero como en ese momento todavía no se estaba hablando tanto del tema no entendía por qué me decía eso, pero luego cuando volví a casa me puse a pensar en todo eso y en el hecho de que ese tipo de situaciones pasan a menudo, es como cuando vas en el autobús y alguien te grita sólo por ser chino, o como cuando adoptan posturas sumamente sexistas, y es que mucha gente aún tiene la idea de que la feminidad es algo débil, así que al final la canción no se inspiró en eso, sino en algo más grande, en todas esas cosas que vivimos en nuestras vidas… No es una canción sobre aquel chico en particular, sino sobre cualquiera de los chicos que ves por ahí, se trata de cómo somos y de cómo debemos hacernos responsables de muchas cosas.

¿Se consideran feministas?

Sí. Por supuesto, es algo en lo que creemos. La igualdad de género es importante, porque las mujeres siguen siendo tratadas como basura todo el tiempo. Así que sí, creemos en el poder de las mujeres.

¿Están de acuerdo con la frase que dice que “el feminismo es el nuevo punk”?

El feminismo es inherentemente punk, porque es acerca de enfocarse en alzar la voz cuando nadie más lo hará y es ahí donde ambos se relacionan.

Ya han compartido el escenario y se han relacionado con muchas leyendas de la música, ¿cuál de todas esas experiencias es la que más atesoran?

Quizá la vez que tres de nosotras estuvimos detrás del escenario cuando tocó Blondie, porque aunque ya conocíamos a todos los miembros de su banda, aún no habíamos hablado con Debbie Harry. Así que estábamos ahí, en el backstage, esperando a que llegaran, y de pronto, cuando los vemos subir al escenario, Debbie Harry, que traía unos grandes lentes oscuros, nos mira y se los baja para decirnos: "¡Linda Lindas!". Luego se acercó y nos dio un apretón de manos, así que nos quedamos realmente felices después de ese saludo.

Hablando de leyendas de ese calibre, ustedes participaron en el disco tributo a Talking Heads, ¿cómo fue esa experiencia?

Hacer “Found a Job” fue genial porque precisamente empezamos haciendo covers y volver a hacerlo fue algo muy divertido, porque te hace ver la música desde la perspectiva del autor, y en el caso de los Talking Heads, pues son unos músicos tan geniales que no era complicado inspirarnos, así que sólo tomamos la canción, vimos lo que había que hacer y simplemente lo resolvimos… Simplemente hicimos nuestra esa canción y fue algo muy divertido.

El año pasado las vimos tocando en Coachella, aunque no pareció ser su presentación más cómoda o fluida. ¿Hubo quizá algún inconveniente técnico que no estuvo a su favor?

Bueno, sí… Es algo que le pasa a todo el mundo. Nosotras tocamos lo mejor que pudimos y estar ahí fue muy divertido, porque en nuestra carpa habían otras bandas geniales, como The Breeders… Pudimos conocer a mucha gente ahí también y todos fueron muy amables con nosotras.

Aunque son muy jóvenes, tienen una carrera en ascenso y una gran popularidad global. ¿Alguien les ha hablado de lo fácil que es perder el piso en circunstancias como esas?

Bueno, creemos que es genial que hayamos tenido tantas oportunidades tan grandes, pero estamos conscientes de que todo puede pasar y de que en cierto momento todo puede ir cuesta abajo… Por ahora sólo nos centramos en disfrutarlo y en divertirnos con lo que tenemos.

¿Hay algo que quieran agregar?

Sólo que nos estamos divirtiendo mucho haciendo esto, que es algo que amamos y que esperamos poder seguir haciéndolo de esta manera. ¡Gracias!