The Nature Conservancy anuncia ganadores del Concurso de Fotografía 2018

ARLINGTON, EU.-La organización ambiental global The Nature Conservancy (TNC) dio a conocer a los ganadores de su Concurso de Fotografía 2018.

Seleccionada entre más de 50 mil fotos, la toma de dos caballos salvajes, "Stallions Playing" en Camargue, Francia, tomada por Camille Briottet de Lyon, Francia, ganó el Gran Premio. El segundo lugar, "The End is Near", mostró una foto de una pieza rota del glaciar Vatnajokull en Jokulsarlon Bay en Islandia por Andre Mercier de Los Angeles, EEUU. Y, el tercer lugar fue para Terra Fonfriest of St. Joe, Arakansas, EEUU para una foto titulada "Frog Hug", de una niña que sostiene una rana toro.

"La calidad de las entradas este año es impresionante. Fue muy difícil seleccionar al ganador ", dijo Bill Marr, director global de fotografía de TNC y uno de los jueces del concurso. "El Concurso de Fotografía de TNC es una maravillosa intersección para aquellos que aman la naturaleza y aquellos que aman la fotografía. Tenemos entradas maravillosas de todo el mundo, desde bellos paisajes occidentales hasta ardillas en un patio trasero en Austria. La fotografía es un lenguaje común para todos".

El Concurso de Fotografía de este año recibió un número récord de participantes: 57 mil 489 de 135 países. Los ganadores recibieron premios que incluyen tarjetas de regalo y paquetes de las marcas Backcountry, Patagonia, Tom's of Maine, Lokai, y el ganador del gran premio recibió un paquete de cámara digital.

Cabe destacar que el mexicano Heranando Alonso Rivera, recibió un premio dentro de la categoría de Tierras por su fotografía Energía pura y fuego, en donde captura una erupción del volcán de Colima.

Se otorgaron premios adicionales en las siguientes categorías a:

-People and Nature

-Tanner Latham, Bozeman, Montana

-Harry Randell, Bulawayo, Zimbabwe

-George Bufan, Timisoara, Romania

-Tierras

-Hernando Alonso Rivera Cervantes, Villa de Alvarez, Mexico

--Aline Fortuna, Rio Grande do Sul, Brazil

-Paul Zizka, Banff, Alberta, Canada





-Agua

-Jeremy Stevens, Fallsington, Pennsylvania

-Jorge André Diehl, Distrito Federal, Brazil

-Aristo Risi, Shelharbour, Australia

-Vida Silvestre

-Roberto Moccini Formiga, Rio de Janeiro, Brazil

-Megan Lorenz, Etobicoke, Ontario, Canada

-Florian Ledoux, Brasles, France

-Ciudades y Naturaleza

-Kwok Kui Andus Tse, Hong Kong, China

-Yonca Ables, Fort Lauderdale, Florida

-Jesse Yang, Fort Lee, New Jersey

-Reconocimiento especial por parte de los judges

-Duncan McNaught, Castle Douglas, United Kingdom

-Elyse Butler, Honolulu, Hawaii

-Ruben Dario Mejia, Barranquilla, Colombia