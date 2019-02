Mario Bellatin busca que el Fonco sea democrático

La idea que tienen algunos creadores mexicanos de que acceder al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), no es muy posible, debido a que éste es sólo para los artistas conocidos ó "para los cuates", Mario Bellatín, actual director de este organismo, espera derribarla durante su admistración.

"El gran reto del Fonca es transparentarlo, ciudadanizarlo y volverlo horizontal, que sea una herramienta que puedan utilizarla los artistas de este país de manera abierta, libre y democrática", comentó el escritor a Organización Editorial Mexicana (OEM).

En cuanto al trabajo previo al asumir dicho cargo, el autor, cuya novela Salón de belleza fue seleccionada en 2007 como uno de los mejores 100 libros en lengua castellana de los últimos 25 años, expresó "No he encontrado cosas terribles como vemos en otras instancias gubernamentales, si hay ciertas situaciones en las que se debe trabajar, pero no hay nada rarísimo y tengo toda la confianza de salir adelante".

El escritor de padres peruanos, quien nació en México el 23 de julio de 1960, agregó al respecto: "Son muchos puntos que uno encuentra y hay que rehacer, darle un orden, reorganizarlo desde su base y crear reglas".

Al ser una personalidad que ha destacado en las letras, Bellatín aclaró que no privilegiará los fondos a la literatura, sino a todas las disciplinas que apoya la institución. "Eso lo que quiero, que todos los creadores se acerquen y presenten sus propuestas". El autor participó en el homenaje a la escritora Margo Glantz en la Universidad del Claustro de Sor Juana, en el que también estuvieron Pablo Raphael y la maestra Carmen López Portillo.