Torre Reforma, el reto de construir en el cielo

Con sus 57 pisos y 246 metros de altura, Torre Reforma, reconocida como el mejor edificio del mundo, fue diseñada tomando en consideración conceptos locales como la construcción tectónica utilizada por mayas y aztecas.

El gran reto fue crear un edificio inteligente, amigable con el medio ambiente, que ahorrara energía y reutilizara el agua, además de que compactara los movimientos telúricos muy comunes en la capital del país.

Para el arquitecto Benjamín Romano integrante de la firma de LBR&A, se trata de "una torre de clase mundial con conceptos mexicanos, con aprendizajes mexicanos y hecha por mexicanos".

En entrevista con El Sol de México, Romano destacó con orgullo, que sus alumnos universitarios fueron parte del equipo que lo acompañó en esta aventura “de creatividad sin límites” que inició en 2008 y concluyó en 2016.

La entrevista se realiza en una sala de juntas en el piso 23 de la torre, por el ventanal se aprecia la terraza y los empleados que llegan hasta ella con sus tazas de café en las manos.

Ves cómo baja la gente, es muy bonito, me encanta verlo, porque ese señor bajó a relajarse del trabajo, luego otros bajan a comerse un sándwich, me fascina. Me da un gusto enorme verlo, quiere decir que la arquitectura cumplió con su objetivo

Foto: Ulises Bravo

La gran aportación arquitectónica de Torre Reforma, explica, es el uso del concreto como sistema de transporte de carga vertical y que el edificio no tenga columnas entre sus pisos. Gracias a todo esto, fue que obtuvo el International Highrise Award 2018 como el mejor rascacielos del mundo.

Sin embargo, antes de iniciar este proyecto, la modernidad traía como cereza en el pastel una casona construida en 1930, misma que no podía ser demolida ni sufrir daños estructurales, hubo que diseñar un proyecto paralelo para moverla, colocar los cimientos del gigante que iba a nacer, reinstalarla y empezar a construir hasta tocar el cielo.

▶ ¿Qué ofrece Torre Reforma a la Ciudad de México?

Eso es como muy difícil de contestar, porque yo creo que a la Ciudad de México nada, la ciudad es muy grande y la Ciudad de México es lo que es con y sin Torre Reforma. Si la quitamos, la ciudad sigue siendo lo que es, entonces yo creo que no ofrece nada, ahora me preguntas qué le ofrece a la sociedad, yo creo que hasta podría decir que un orgullo de que sea una Torre de clase mundial con conceptos mexicanos y con aprendizajes mexicanos y hecha por mexicanos, yo creo que eso sí le ofrece a la sociedad.

Foto: Ulises Bravo

▶ ¿Qué es lo que ofrece al mundo?

El uso del concreto como sistema de transporte de carga vertical, el muro de concreto, 100%, de hecho, no sé si ustedes saben que fuimos merecedores al reconocimiento del mejor edificio del mundo y si tú lees el reporte de las razones por las que nos lo dieron habla mucho de la calidad ambiental, de espacios habitables y habla mucho de este aporte al uso de concreto en las torres 100%, este es el muro de concreto más alto del mundo expuesto.

Y otra cosa que ofrecemos es el desarrollo del patrimonio inmobiliario y además, creo que es el único edificio que lo tiene, pero no te lo puedo garantizar, no sé si sabes que hay cero columnas en el edificio. Tú vas a cualquier piso y el piso está sin ninguna columna.

▶ ¿Cómo se da este proyecto?

Originalmente a mí me invitaron a ver la situación de la casa catalogada, porque la idea era hacer un edificio normal de 30 pisos, con sus áreas libres y demás, vine y me salí con la tarea de empezar a analizar el potencial urbano y ahí me enteré de que este terreno tenía el potencial de hacer este edificio, cosa que los propietarios no lo sabían, ni yo, me enteré cuando me puse a hacer la tarea.

Me enteré de que esa zona de la Ciudad de México, frente a Paseo de la Reforma, tiene el potencial de hacer casi lo que quieras con dos veces de ancho de la calle de altura, más lo que puedas hacer remitiéndote. Qué significa esto, el ancho de Paseo de la Reforma son 103 metros, eso representaba que yo en automático pudiera hacer un edificio de 206 metros de altura, pero en la medida que yo me fuera remitiendo podía crecer hasta lo que llegamos, 246 metros de altura.

De hecho el techo de la figura, que vez que termina en pico obedece a la normatividad, no obedece a un capricho arquitectónico o a un diseño extraño y de ahí fue que logramos los 246 metros y fue lo que propuse a los propietarios crear este edificio, recuerdo que me dijeron 'va a ser el edificio más alto de la Ciudad de México', por un rato porque yo creo que todo mundo va a entender el caminito que estamos siguiendo y así fue como nació el edificio, gracias al análisis adecuado de la norma.

▶ ¿Cuánto tiempo llevó prepararlo y construirlo?

El análisis de la norma con Jaime Bolaños me habrá llevado como un mes… fue en la época de Marcelo Ebrard, estamos hablando de 2008, 2009. Nos llevó mucho tiempo que las autoridades, el Instituto Nacional de Bellas Artes, creyeran que nuestras intenciones eran honorables de no tirar la casa, a ellos les parecía que íbamos a tener el permiso de desplazarla, cosa que nunca se había hecho, y se nos iba a caer e íbamos a decir: ¡ups!, qué pena se nos cayó, vamos a hacer otra.

En aquel entonces la casa era un antro, una discoteca, nos la prestaban en las mañanas para entrar a ver qué hacer, entonces eran reuniones muy interesantes y ahí fue que salió mi idea de construir una charola de concreto, porque recuerdo que me quedé viendo a las copas y botellas del día anterior del antro sobre una charola, entonces yo me acuerdo que les dije: oigan, cómo un mesero va con la charola llena de botellas y copas, vayamos nosotros con una charola de concreto , así de simple la idea y de ahí empezamos a moverla.

▶ ¿Cómo conformó a su equipo?

Yo soy profesor de la Universidad (UNAM) y con excepción de Julieta Boy que trabajó conmigo en esa época, todos los arquitectos que trabajaron conmigo eran mis alumnos, todos. Yo lo conformé en la universidad, con alumnos recién egresados y algunos todavía estudiantes de la carrera.

▶ ¿Cuál fue la aportación que le dieron estos alumnos al edificio?

Muchísimo, sus mentes frescas, es una maravilla la mente fresca de un arquitecto.

▶ ¿Cómo es que este edificio no tiene los castillos tradicionales?

Le llaman retícula diagonal. En mi caso como yo tengo un muro de concreto trabajando y no está de flojo, yo tengo que hacer que el muro baje y se penetre, se penetra de hecho 60 metros en el suelo, digamos pasamos el lago, nosotros estamos apoyados en la capa dura del Valle de México a nosotros el lago no nos hace nada.

El edificio carga estos muros y la retícula diagonal nada más sirve para colgar de la parte alta las lozas generando la diagonal que se requiere para un sismo, ¿por qué? porque si no esos dos muros en caso de un sismo pudieran aplaudir, entonces para evitar que aplaudan está la retícula diagonal.

▶ Es un riesgo pensar hacer un edificio de este tamaño en una zona sísmica ¿cómo pueden lograrlo sin que se dañe?

Soy muy malo con la memoria pero tengo entendido que el periodo de vibración típico de la Ciudad de México es de cinco segundos y el periodo de vibración de este edificio es de un segundo… entonces, la clave para que un edificio se comporte bien y eso es de ingeniería, no de arquitectura, es que el periodo de movimiento del sea menor al periodo de movimiento de la ciudad.

▶ Pero ¿qué pasa cuando deja de temblar y el edificio se sigue moviendo?

Eso es muy interesante, por ejemplo, en la Torre Mayor hay amortiguadores sísmicos, en ésta no, y voy a explicar por qué: hoy los coches están bien equipados, pero anteriormente yo tenía un coche, un Falcon, me acuerdo que cuando pasábamos un tope y los amortiguadores ya no servían ¿qué pasaba?, pues que el coche seguía brincando hasta que entraba en calma; a los edificios les pasa lo mismo, si yo lo meneo el edificio debe entrar en calma poco a poco.

Este edificio por qué no, por lo que aprendí de los aztecas y de los mayas y de la construcción de la colonia, la construcción tectónica regresa a la calma más rápido que la estructura metálica, por eso es que este edificio no tiene amortiguadores sísmicos, por la presencia de los muros de concreto.

Foto: Ulises Bravo

▶ ¿Cómo edificio inteligente qué aporta?

Un uso inteligente de la energía es lo que aporta. Eso mejor lo deberías de ver en términos de su cuestión energética. El edificio es un edificio Leed Platino que logramos obtener 25.4% de reducción de la energía, del consumo de la energía para el consumo del edificio. Es un número enorme 25.4.

▶ ¿Se reutiliza el agua?

Cien por ciento, eso genera 30% menos de consumo. Tenemos una planta de tratamiento. No es potabilizadora, es importante la diferencia, el agua potable se sigue adquiriendo de la ciudad, pero toda la demás agua se trata para ser reutilizada.

▶ ¿Cambió en algún momento el proyecto del edificio?

Esta terraza tenía fachada de vidrio y decidimos quitarla, porque yo cuando me paré aquí dije: esta entrada de aire fresco es una lástima perderlo, entonces me regresé a mi estudio de flujo de vientos y me di cuenta que los vientos vienen del norte y entonces aquí se generaba como una caverna, como cueva, entonces quitamos eso, hubo mucha discusión entre mis alumnos, porque ellos decían que no, que se perdía la fachada, me acuerdo de una frase que desde entonces la uso mucho y les dije: y desde cuándo la fachada está antes del espacio interior, el espacio es más importante que la fachada, y ahí todos dijeron; ‘ahí sí, tienes razón’. Después de muchas discusiones logré quitar la fachada, tuve que hablar con los dueños, ya sabes. En la arquitectura siempre hay cambios.

▶ Usted nos dice que en este edificio viene más el diseño de acuerdo con las normas, pero su creatividad, ¿qué es lo que quiso agregar a todo esto?

El modernismo y esta visión de que nuestro tiempo como humanos en este tiempo-espacio es muy corto, y en la arquitectura su tiempo es muy largo.

Foto: Ulises Bravo

▶¿ Para Benjamín Romano qué es lo que sigue?

Si las autoridades lo permiten, nosotros ahorita tenemos tres edificios importantes en proceso, en trámite en Seduvi, más un proyecto en el Centro Histórico, que también está parado. A mí me quedan pocos años de vida, no porque esté enfermo sino es normal porque ya tengo 65, pero yo creo que es una pena visualizar que en los próximos seis años no va a haber obra, me da pena. No sé qué siga, en mi caso dependo de las autoridades, que nos den permisos, para mí lo que sigue seguramente será mi academia y la búsqueda del espacio arquitectónico, eso es lo que me gustaría hacer el resto de mi vida, que me encanta.

Datos Torre Reforma

Ubicación: Paseo de la Reforma 483, alcaldía de Cuauhtémoc, CdMx

73 mil 490 m² es el área total del edificio

8 mil m² tiene en total el predio

1929 año en que fue construida la casona por el empresario inglés sir Patrick O’Hey para su esposa

Actualmente está catalogada como patrimonio cultural urbano de valor artístico por el Instituto Nacional de Bellas Artes y de valor patrimonial por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda dentro de los polígonos de Área de Conservación Patrimonial.