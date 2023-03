Trabajadores del MUNAL continúan en paro

Bajo una carpa y con carteles, trabajadores del Museo Nacional de Arte (MUNAL), permanecen a las puertas de este recinto, ubicado en el Centro Histórico de la CDMX, el cual mantienen cerrado desde el pasado viernes 10 de marzo, como parte de las acciones de protesta para exigir la destitución de la coordinadora administrativa Susana Ugalde, por supuesto acoso laboral.

“Nosotros estamos haciendo un movimiento porque ellos mismos nos han impedido salir a comer, cuando en realidad tenemos un acuerdo, por lo que todos, incluido el personal de seguridad de la empresa privada, salimos a comer a una determinada hora. Si hay algún trabajador que incumpla, este tendría un jefe inmediato, por lo que tendrían que poner una amonestación o lo que corresponda y no Susana Ugalde”, dice entrevista con El Sol de México, Víctor Velázquez, promotor de difusión del MUNAL.

DUDAN DE LEGALIDAD DEL PUESTO

El trabajador afirma que existe la duda de la legalidad del puesto de dicha administradora, por lo que entre sus demandas exigen que se les aclare una presunta “usurpación de funciones y duplicidad de las mismas”:

“No sabemos si tiene la legalidad en el puesto, porque ahora tenemos el conocimiento de que la que sí era administradora era la señorita Angélica Martínez, la cual tenía puesto de confianza, pero a la que se le pidió su renuncia. Ella legalmente estaba como administradora y ahora resulta que tenemos dos, por lo que no sabemos de Ugalde cuál es su función”, explica.

MALA ADMINISTRACIÓN

También acusan malos señalamientos y órdenes de cambios de puestos injustificados, basados en juicios personales, pero sin atender los problemas “delicados y muy urgentes” de la institución, entre ellos el mantenimiento y facilitamiento de materiales y herramientas de trabajo. Razón por la que han solicitado transparencia en ingresos y gastos del recinto.

“Tuvimos una plática el 2 de febrero con la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, en la que también le pedimos transparencia de los recursos que se generan en los eventos del patronato y solicitamos a través de la cámara de diputados, que nos digan cuántos recursos se han obtenido y cuánto se han gastado”, relata Víctor Velázquez.

PRIMEROS DIÁLOGOS

Este sábado comenzaron las primeras conversaciones entre las autoridades del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y los trabajadores. Estas fueron representadas por Darío Montiel, director de Relaciones Laborales de dicho instituto, quien afirmó que por el momento no se puede quitar a Susana Ugalde de su cargo, pues se necesita que haya una denuncia formal al Comité de Ética de la institución y que dé sus resoluciones.

Ante esto, los trabajadores han denunciado que se han hecho tres denuncias formales, a las cuales no se les ha dado seguimiento. Por lo que pidieron, que por lo menos la funcionaria sea removida a otra institución en lo que se lleva acabo del debido proceso.

“Mientras no se haya tenido una resolución por parte del comité, que encuentre faltas por parte de ella, no podríamos sancionarla, porque no tenemos los elementos suficientes”, aseguró Darío Montiel.

PIDEN PRUEBAS

Ante las declaraciones hechas a El Sol de México por el subdirector general de administración del INBAL Pedro Fuentes Burgos, que acusan que “los trabajadores tienen una mala maña de registrar su asistencia a las ocho de la mañana y ausentarse por dos horas de su lugar”, el reclamo por supuestas horas extras y la disputa de la plaza dejada por “un trabajador”, los afectados piden pruebas. También afirmaron, que de no ser así podrían llegar a entablar una demanda judicial por difamación por parte del recinto.

Como parte de los primeros acuerdos de estas charlas, ambas partes quedaron en entablar una mesa de conversación el próximo lunes 13 de marzo y que el recinto permanezca cerrado hasta que haya un acuerdo.