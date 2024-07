Tsutomu Yamaguchi, la historia del japonés que sobrevivió a dos bombas nucleares

La Segunda Guerra Mundial, el conflicto bélico más sangriento en la historia de la humanidad, tuvo entre sus múltiples episodios traumáticos, las dos bombas nucleares que lanzó el gobierno estadounidense sobre Japón. Situación que dejó miles de historias desoladoras e increíbles, como es el caso de Tsutomu Yamaguchi, sobreviviente a dos bombas nucleares.

La vida de miles de japoneses cambió por completo el 6 y el 9 de agosto de 1945, fechas en las que Estados Unidos lanzó "Little Boy" en Hiroshima y "Fat Man" en Nagasaki, terminando de esta forma fulminante con la Segunda Guerra Mundial. Un dato intrigante es que la segunda bomba estaba inicialmente planeada para caer en la ciudad de Kokura, no obstante, tras problemas de visibilidad fue Nagasaki la ciudad que recibió la mortifera bomba.

De esta manera es que se da la improbable historia de Tsutomu Yamaguchi, quien estuvo en dos ocasiones en el lugar y horas incorrectas, pues tanto el 6 y el 9 de agosto se encontraba en Hiroshima y Nagasaki respectivamente.

¿Cómo sobrevivió a dos bombas nucleares Tsutomu Yamaguchi?

Tsutomu Yamaguchi tenía 29 años de edad cuando la Segunda Guerra Mundial llegó a su punto culminante, el lanzamiento de las bombas nucleares sobre civiles el 6 y el 9 de agosto de 1945. El oriundo de Nagasaki ha relatado en múltiples entrevistas cómo es que logró sobrevivir.

El entonces ingeniero se encontraba en un viaje de trabajo en Hiroshima por parte de Mitsubishi Heavy Industries, para su mala increíble mala suerte, ese día el ejército estadounidense dejó caer sobre la ciudad "Little Boy", dando inicio a una historia de supervivencia y pesadilla. Yamaguchi relató para el periódico británico "The Independent" que al momento de la explosión se encontraba a 3 kilómetros de la "Zona Cero"

El impacto nuclear le dejó graves secuelas, pues quedó ciego temporalmente, su tímpano izquierdo fue casi destruido y tuvo quemaduras graves en gran parte de la mitad superior del cuerpo. Con heridas dolorosas e intoxicado de radiación, decidió regresar a Nagasaki a través de un tren.





Tsutomu Yamaguchi was a remarkable survivor with an extraordinary story.



On August 6, 1945, he was in Hiroshima on a business trip when the atomic bomb “Little Boy” was dropped, causing unimaginable devastation.



Astonishingly, he not only survived the initial blast but… pic.twitter.com/VZcL6zT35h — Did You Know? (@DYK_Daily) October 21, 2023





El gran problema con esta decisión es que dos días después de que se trasladó de Hiroshima, cayó sobre Nagasaki "Fat Man", bomba aún más poderosa que "Little Boy". En esta ocasión Yamaguchi de nueva cuenta se encontraba aproximadamente a 3 kilómetros de la zona de impacto.

En la misma entrevista relató que se encontraba en la oficina con su jefe, platicando sobre su experiencia surreal en Hiroshima, cuando en ese momento se volvió a ver el mismo destello de luz. Yamaguchi detalló que pensó que el mismo hongo que vio en su viaje de trabajo lo había seguido hasta casa.









¿Qué son los Hibakusha?

De acuerdo con las Naciones Unidas, se les conoce como "hibakusha" a los sobrevivientes de las bombas atómicas que cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945. Las cuales a la postre sufrieron graves heridas y enfermedades provocadas por la radiación. Cabe mencionar que además de sufrir problemas de salud, también fueron discriminados por la sociedad japonesa debido a que los consideraban "tóxicos".

Como muchos hibakushas, Yamaguchi y su familia sufrieron los estragos de las bombas estadounidenses, pues su esposa falleció de cáncer de riñón y de hígado en 2008, su hijo falleció en 2005 a los 59 años de edad provocada por la misma enfermedad que se llevó a su pareja. Sin mencionar que su otra hija ha sufrido de constantes enfermedades.

De acuerdo con The New York Times, se calcula que hubo hasta 165 personas que vivieron las bombas nucleares tanto en Hiroshima como Nagasaki. No obstante, la particularidad de Yamaguchi es que es el único reconocido por el gobierno de Japón como sobreviviente de ambas bombas.

Tsutomu Yamaguchi falleció en Nagasaki el 4 de enero de 2010 de cáncer de estomago, dejando como legado una de las historias más improbables de supervivencia, una doble mala suerte superada por la fortuna de su supervivencia.

Cuando muera, quiero que la próxima generación de hibakusha y los niños que vendrán después sepan lo que nos pasódijo a The Independent en una entrevista telefónica.

Finalmente, de acuerdo con cifras del ejército estadounidense, tras el lanzamiento de las bombas nucleares sobre Japón, se calculan como "mínimo” 110 mil muertes y un “máximo” de 210 mil.