En la Mira | Un domingo por la Alameda

La semana pasada nos dimos una vuelta un amigo y yo para recorrer las exposiciones del World Press Photo en el Franz Mayer y cruzarnos a Bellas Artes para ver la del glorioso fotógrafo mexicano Rodrigo Moya. Dos mundo visuales distintos pero fantásticos.

El Museo Franz Mayer ofrece como cada año la nueva edición #62 del World Press Photo, que ahora premió el trabajo de dos fotógrafos mexicanos: Yael Martínez y Pedro Pardo. Bajo la idea de "Las historias que cuentan", y se exponen 140 piezas divididas en ocho ejes temáticos: Noticias de actualidad, Deportes, Proyectos a largo plazo, Gente, Naturaleza, Noticias generales, Medio ambiente y Temas contemporáneos.

Aunque obviamente ya muchos conocíamos el trabajo premiado y seleccionado desde principios de año cuando la Fundación World Press Photo los anunció en Amsterdam, visitar la exposición de manera presencial es clave para entender el contexto de los premios, verlas a nuestro ritmo, analizarlas con pausa y comentarlas.

Hoy este concurso anual atrae a más de 5 mil fotógrafos en promedio de 125 países, que en conjunto envían alrededor de 95 mil fotografías. La exposición del World Press Photo es una cita referencial del periodismo visual contemporáneo. Este ejercicio internacional data desde 1955 y desde entonces se premia y expone ininterrumpidamente lo mejor del fotoperiodismo mundial. En la última década, han caído varios premios para colegas mexicanos.

Hay que reconocer que la muestra de este año está muy bien montada, los tamaños y formatos son muy elegantes y su calidad de impresión es impecable. Otro aspecto a resaltar es la afluencia de interesados en el tema, filas para entrar, y a paso de tortuga en “fila india” para recorrer los dos niveles de la expo. Nada que impida verlas con calma y apreciar el trabajo de todos.

Para esta edición los premios especiales fueron para John Moore de Getty por “Crying Girl on the Border” 2018 llevándose el galardón de la “Fotografía del año”, y para esta nueva edición por primera vez se otorgó el premio por “Historia del año” a Pieter Ten Hoopen, “The Migrant Caravan” 2018. Sin duda, el tema dominante, la migración.

Foto: JOHN MOORE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

En entrevista con agencias, Babette Warendorf, curadora de World Press Photo 2019, subrayó que “cada año llegan muchísimas fotos, este año casi 80 mil; después seleccionamos un jurado que tiene dos semanas para seleccionar todo esto y lo que se ve aquí es lo mejor del fotoperiodismo del año pasado”. Y sí. Lo mejor de lo mejor sin duda.

En esta ocasión (como lo adelantamos en columnas anteriores) dos fotógrafos mexicanos resultaron ganadores: Pedro Pardo, tercer lugar en la categoría de Noticias de actualidad por la fotografía “Cruce fronterizo” aquella tomada en la frontera norte cuando una pareja sostiene con sus manos a un menor de edad por encima de la barda fronteriza y Yael Martínez el segundo sitio en Proyectos a largo plazo con la serie “La casa que sangra” que arrancó en 2013 a partir de la cruel realidad de los desaparecidos en México.

A Pedro Pardo lo conozco desde hace una década y he visto su desarrollo profesional desde que cubría temas de narcotráfico en Acapulco hasta nuestros días; hoy es uno de los mejores fotoperiodistas en México y uno de lo más destacados de la agencia France Press a nivel global. Sencillo y callado como siempre, platicamos en el patio central del Franz Mayer sobre la expo y cómo consiguió aquella foto ganadora.

Cruce fronterizo | Foto: Pedro Pardo

Yael Martínez tiene una mirada en otro tono, trabaja a largo plazo y cuenta con una paleta de colores cálida e íntima dentro de un tema desgarrador. Es otro estilo, Yael no creció bajó la presión de una agenda mediática y se nota en su estilo. Hace cada foto con paciencia y con una fuerza atemporal que lo tiene hoy entre los más originales documentalistas de nuestro país.

Ahora bien, cuando uno recorre los pasillos del Museo, también ve cosas impresionantes y dolorosas, guerrillas en África, atentados en Asia con saldo de 100 muertos, hospitales en Siria con niños que sobreviven a bombardeos, ejecuciones en Filipinas y un sin fin de tragedias que ahí están.

Esas imágenes coexisten con las maravillas del mundo animal y la naturaleza, la contaminación los deportes y desastres naturales, más un largo etcétera.

Foto: Facebook @MuseoFranzMayerMexico

Me dio mucho gusto ver en la expo a una colega que sigo desde hace tiempo, Jessica Dimmock, cineasta y fotógrafa, quien ha recibido numerosos premios internacionales por su trabajo visual, incluidos dos premios World Press Photo Digital Storytelling, 'The Inge Morath Award' de Magnum, el Premio "Infinity" para periodistas del año del Centro Internacional de Fotografía (ICP), entre otros y ahora el segundo lugar en esta edición en la categoría de retratos. Ella fiel a su estilo como cuando debutó con aquel trabajo del “piso 9” en Nueva York, cuando retrató a las personas que vivían y se drogaban en un noveno piso en medio del abandono y la miseria.

Las imágenes del World Press Photo 2019 se exhiben paralelamente en otras 100 ciudades del mundo en 45 países; y en México la podrán visitar hasta el 15 de septiembre en el Museo Franz Mayer, ahí, a un costado de la Alameda.

PD. Del trabajo de Rodrigo Moya, ex fotógrafo, ex periodista, ex editor, ex buzo, ex joven; poeta, comunista y bohemio en general, les contaré la próxima semana.