Un disco que cimbró al rock español

El segundo disco de la banda española Dover, lanzado hace ya un cuarto de siglo, fue de gran peso en toda la industria musical de ese país, alcanzando uno de los mayores éxitos de ventas de su época, con canciones como “Serenade” y “Devil Came To Me”.

La obra, que vio la luz en 1997, y que fue editada por una pequeña discográfica independiente, superó las 800 mil copias vendidas y logró cuatro discos de platino en España.

Según la agencia Efe, este álbum tuvo un éxito comercial que pilló a todo el mundo por sorpresa. Y es que la banda madrileña, sin pretenderlo, había llegado para llenar el vacío de una generación que tenía a bandas como Nirvana como referentes.

“Lo que hacíamos no sonaba exactamente a ellos, pero sí conectaba con el espíritu de libertad que trajo el grunge, con las guitarras muy altas y dando mucha importancia a las melodías y a las guitarras rítmicas, más allá de aquellos solos de varios minutos”, aseguró Amparo Llanos, guitarrista y compositora de la banda.

Todo comenzó cinco años antes cuando Cristina, la vocalista y coautora de los temas, puso un anuncio para formar su propia banda, una formación que apenas duró unos meses, pero a la que pronto llegaron Álvaro Gómez, Jesús Antúnez y Amparo Llanos, y que en 1995 publicó su primer álbum llamado Sister, un disco que pasó totalmente desapercibido.

El salto cualitativo con las canciones que dieron forma a Devil Came to Me fue evidente: “Serenade” y la canción que da título al disco son no sólo temas emblema de la banda si no clásicos del rock español. Dover consiguió en apenas unas semanas sonar en todas las radios comerciales y situarse en los puestos destacados de las listas de ventas, todo un hito para una banda como la madrileña, que recibió el espaldarazo definitivo a su trabajo con el éxito de su paso por el Festimad, festival de rock de la capital.

Salto internacional

Devil Came to Me las llevó de dar conciertos para unas pocas personas y vender medio millar de copias con su primer álbum, a ser la banda de rock española de mayor proyección, con giras internacionales por Europa y América.

Luego grabaron cinco discos más, hasta su disolución en 2016. Pero ninguno logró la repercusión de Devil Came to Me, con el que se coronaron en 1997 como el grupo revelación de la música española, aunque cantando en inglés.

En mayo de 2021 se anunció la producción de Dover: Die For Rock & Roll, un documental que recorre la trayectoria de la banda y con el que Dover quiere fijarse en la memoria de las nuevas generaciones y mantener vivo el espíritu del grupo en aquellos que siguieron sus pasos ya en la década de los noventa.

La película, centrada en la música de Dover, cuenta con los testimonios de los miembros fundadores de la banda, así como sus componentes en distintas etapas, productores, managers y periodistas, quienes recuerdan la trayectoria de la formación madrileña desde sus comienzos en 1992 hasta noviembre de 2016, período en el que publicaron en total ocho álbumes de estudio.

