Unsinkable Sam: el gato que sobrevivió hundimientos de buques en la Segunda Guerra Mundial

La Segunda Guerra Mundial, el conflicto bélico más sangriento en la historia de la humanidad, dejó miles de historias increíbles en las que incluso participaron animales domésticos como los gatos. Muestra de ello fue el caso de "Sam Insumergible", gato que habría sobrevivido hasta 3 hundimientos de buques.

El Museo Real de Greenwich relata que el gato "duro de matar" comenzó su viaje en la Segunda Guerra Mundial abordo del acorazado nazi, el Bismarck, el cual fue hundido temprano en la guerra, en 1941, momento del primer momento milagroso de Sam el Insumergible, quien fue rescatado por marinos británicos luego de que lo vieran flotando en una tabla flotante. De dicho hundimiento sólo sobrevivieron 114 alemanes de una tripulación de 2 mil 200 en total.





El gato fue el único superviviente rescatado unas horas después de una tabla flotante por el destructor 'Cossack', de ahí el nombre de Oscar u Oskar, ya que nunca se supo cuál era su nombre original.Explica el sitio web del Museo Real de Greenwich

Ya con el bando británico, el gat,o llamado Oskar en ese momento, volvió a sufrir los estragos de la batalla y ahora le tocó vivir el hundimiento del 'Cossack', el cual fue vencido también en 1941. No obstante, el gato superviviente fue rescatado después por el buque HMS 'Legion' y llevado a Gibraltar.





Unsinkable Sam, una historia popular

Para el gato superviviente de la Segunda Guerra Mundial la tercera tampoco fue la vencida. Ya bautizado como Unsinkable Sam por la tripulación del portaaviones 'Ark Royal', fue parte de otro hundimiento en el océano. De nueva cuenta en 1941, por tercera ocasión, sobrevivió y fue rescatado de una tabla flotante.

De esta forma, culminó su "participación" en la Segunda Guerra Mundial, pues tras el tercer hundimiento fue trasladado a las oficinas del Gobernador de Gibraltar. Finalmente, vivió sus últimos años en una residencia de marineros en Belfast, Irlanda del Norte, donde murió en 1955.

Es importante señalar que, si bien el sitio web del Museo Real de Greenwich relata la historia de Sam el Insumergible, de acuerdo con la revista National Geographic señala que no se ha podido confirmar que haya sido el mismo gato en los tres hundimientos.





¿Por qué habían gatos en buques de la Segunda Guerra Mundial?

Los gatos han explorado el mar desde las sociedades antiguas como los egipcios, quienes llevaban felinos para evitar infestaciones de ratas que solían comerse las provisiones, dañaban las cuerdas de los barcos y propagaban enfermedades. Con los años otras civilizaciones adoptaron el uso de "michis" en embarcaciones.

Por otro lado, también había supersticiones al respecto, pues muchos marineros tenían la creencia de que los gatos daban buena suerte a las embarcaciones. Además, se pensaba que su vista aguda los iba poder ayudar a orientarse en caso de naufragio por la noche, pues un gato puede detectar luces distantes con mayor facilidad, sin mencionar que eran una compañía amena para los navegantes.

En honor a los michis marineros, acá un resumen de la Segunda Guerra Mundial explicado por ellos: