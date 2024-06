Vasili Arkhipov, el soviético que salvó al mundo de una guerra nuclear

Tras la derrota de la Alemania Nazi en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS) lucharon indirectamente por la supremacia mundial, lo que se le conoció como la Guerra Fría. Conflicto que estuvo a nada de convertirse en un apocalipsis nuclear de no ser por la intervención de un soldado soviético que salvó a la humanidad de su destrucción.

Hay que remontarse al 24 de junio de 1948 - 12 de mayo de 1949, periodo de tiempo en el que se dio la crisis de Berlín (24 de junio de 1948- 12 de mayo de 1949), el primer conflicto de la Guerra Fría. Fue así que el bloque capitalista se enfrentó al bloque socialista, un enfrentamiento que no lo fue, al menos no directamente.

Los soldados de la Unión Soviética y los Estados Unidos no lucharon directamente durante la Guerra Fría. Pero las dos superpotencias continuamente se enfrentaban entre sí mediante maniobras políticas, coaliciones militares, espionaje, propaganda, acumulación de armas, ayuda económica y guerras por poderes entre otras naciones.Explica el sitio web de John F. Kennedy Presidential Library and Museum





¿Qué pasó en la Crisis de los Misiles?

Uno de los puntos más álgidos de la Guerra Fría fue la llamada Crisis de los Misiles en octubre de 1962, considerado como el momento más cercano a que se diera un conflicto nuclear.

Con el surgimiento de la Revolución Cubana, Estados Unidos no vio con buenos ojos que una nación americana se declarara socialista, por ello con tal de tirar el gobierno del revolucionario Fidel Castro, se dio la invasión fallida conocida como la Bahía de los Cochinos.

Las malas noticias para los estadounidenses no terminaban, pues en julio de 1962 Nikita Khrushchev, dirigente de la URSS, hizo un acuerdo con el primer ministro de Fidel Castro para trasladar e instalar misiles nucleares soviéticos en la isla, esto con la finalidad de que Estados Unidos no volviera a invadir bajo ninguna circunstancia.

La inteligencia estadounidense pudo saber que la URSS estaba instalando misiles nucleares en la isla, lo que los llevó a advertir a los sovíeticos y a Cuba de abstenerse de dicho plan. Tras esto, Estados Unidos impuso una "cuarentena naval" al gobierno cubano, estableciendo un perímetro límite de aproximación a los navíos soviéticos, que de cruzarlos, podría tener consecuencias catastróficas para el mundo.





¿Vasili Arkhipov salvó al mundo?

Vasili Alexandrovich Arkhipov, oficial naval soviético, se encontraba a bordo del submarino B-59, el cual contaba con torpedos nucleares que pudieron cambiar la historia de la humanidad.

Tras la "cuarentena naval" impuesta por Estados Unidos a Cuba en octubre de 1962, cualquier navío de guerra sovíetico tenía prohibido transitar por dicho bloqueo. No obstante, el submarino B-59 que se encontraba en una misión secreta, lo había transgredido, se encontraba escondido en el Caribe, hasta que fue descubierto por un buque estadounidense, situación que puso como una posibilidad muy real una guerra nuclear.

El buque estadounidense, al notar un navío no identificado, detonó bombas de profundidad alrededor del B-59, esto con la finalidad de que de que el submarino se identificara y saliera a la superficie, todo esto sin saber que éste contaba con armamento nuclear.

Cabe mencionar que la situación en el submarino era caótica, pues en el interior superaban los 37 grados debido a que el aire acondicionado se averió, sin mencionar que habían perdido la comunicación con Moscú, es decir, la decisión de evitar de un guerra nuclear vino de un grupo de marineros aislados, sin saber qué estaba pasando afuera, incluso Vasili Arkhipov evitó un motín en contra de su capitán.

Tras la presión del buque estadounidense, el capitán Valentin Savitsky, oficial al mando del B-59, totalmente superado por la situación, ordenó disparar un torpedo nuclear en contra de los navíos enemigos, pues estaba convencido de que ya había iniciado la guerra. No obstante, Vasili Arkhipov, de entonces 32 años, rechazó las órdenes de su capitán.

Las acciones de Arkhipov se dieron en un contexto de máxima presión, pues el torpedo nuclear del B-59 contaba con el poder similar de la bomba de Hiroshima, posiblemente hubiera representado el inicio de una guerra nuclear.

Nunca se supo sobre este evento, nadie se enteró, ni siquiera Kennedy, Arkhipov salvó aquel sábado al mundo. Su historia no se hizo pública hasta 2002.Explica el sitio History News Network de la Universidad de Richmond

Cabe mencionar que esta historia se fundamenta en documentos desclasificados de Estados Unidos y de Rusia, conservados en los Archivos de Seguridad Nacional.

Finalmente, Arkhipov siguió dedicando su vida al servicio de la Unión Soviética, se retiró a mediados de los años ochenta y falleció en Rusia en 1998, sin saber que tres años después se daría a conocer su heroica intervención.