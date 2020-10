Vaticinan un futuro complejo para las ferias del libro

En tiempos excepcionales como el presente la única certeza es la incertidumbre del futuro, advirtió Manuel Gil Espín, director de la Feria del Libro de Madrid, al señalar que aún hoy se desconoce si en 2021 pueda realizarse el encuentro librero de manera presencial o deba implementarse un magno proyecto digital ante la crisis sanitaria de Covid-19 que alteró, a nivel global, la industria cultura, en específico, la editorial.

En la charla virtual “¿Cómo serán las próximas Ferias Internacionales del Libro? La Industria Internacional de las Ferias del Libro ante el reto de reinventarse”, organizada en el marco de la XX Feria Internacional del Libro del Zócalo, que también se realiza de manera digital, el especialista no dio muchas esperanzas de que los encuentros libreros vuelvan a la vida física si no existe una vacuna o tratamiento contra el coronavirus.

“Nosotros lo que vemos es que vamos a desarrollar un proceso de feria virtual pensando a medio plazo; el tema virtual habrá que incluirlo como un añadido porque lo fundamental es la feria con público y autores. No sabemos la evolución de esto, si hay vacunas y tratamientos obvio volveremos a la feria tradicional con niños, ancianos y adultos, de no ser así tendremos que ver en 2021 la idea de hacerla virtual”, añadió Gil Espín.

La Feria del Libro de Madrid reunión en 2019 a dos millones 300 mil personas y mil 800 autores durante 17 días, todos reunidos en un parque en el centro de la capital de España. Cifras que el especialista no ve posible repetir pronto. “La feria sin público y sin autores presenciales no son nada; las ferias no son tanto del libro como son de las personas, de la empatía”, apuntó.

En su turno, Sandra Pulido, directora de la Feria del Libro de Bogotá, señaló que dentro de la crisis en la industria editorial, el traslado al entorno digital trae ventajas claras y prontas. De entrada destacó el alcance que tiene las redes sociales no sólo en espectadores locales sino a nivel internacional. Contó que en su programación virtual, justo en el momento del confinamiento en Colombia, lograron reunir hasta 400 personas en una lectura en voz alta, cifra que sería casi imposible para un auditorio físico.