Voceros indígenas llaman a dejar simulación en el rescate de la culturas originarias

Las bibliotecas de todo el país albergan decenas de estudios sobre comunidades indígenas, con el fin de preservar el conocimiento y revitalizar las lenguas originarias de México. Sin embargo, dichos estudios resguardados en papel y archivados en bibliotecas, deben ser devueltos a las comunidades, de lo contrario, no tendrán ningún impacto para los indígenas, que durante años han sido objeto de estudios para instituciones de gobierno y la academia.

Eso concluyeron Iris Calderón, originaria de la comunidad indígena de Santiago Azajo, Michoacán, hablante de la lengua purépecha y traductora del libro “Diez Cuentos de Hans Christian Andersen en purépecha”, y Benjamín Kumantuk Xuxpë, músico mixe originario de Santa María Tlahuitoltepec Mixe Oaxaca, quienes estuvieron en conversación con Isela Xospa, como parte de las actividades del Hay Festival Querétaro.

Te recomendamos: Recuerdan la lucha de Mujeres de Fuego purépechas en el Hay Festival

“Hay obras que están escritas en zapoteco, pero en la misma comunidad las personas hablan zapoteco pero no saben leerlo y no saben escribirlo (...) entonces todo el acervo que actualmente se encuentra documentado, en donde hablan de gramática de estas lenguas y otros temas, deben sacarse de las bibliotecas y llevarse de regreso a las comunidades cuando así se requiera, para que ellos también puedan aprender de eso. Y los académicos involucrarse más allá, muchas de las investigaciones sobre lenguas maternas son escritas por profesores que no hablan esa lengua, ¿entonces cuál es el impacto real de esa investigación?”.

Benjamín Kumantuk Xuxpë coincidió en que revitalizar las lenguas originarias no es transcribirlas al papel y resguardarlas en algún archivo, sino hablarlas y enseñarlas en las universidades, pues aún en estos círculos de formación académica y en instituciones de gobierno, se vive discriminación hacia la música o escritura en este tipo de lenguas.

Cultura El Hay Festival y el Lviv BookForum difundirán literatura ucraniana por internet

“Cuando yo estudiaba en la universidad, un maestro preguntó quién tocaba otro tipo de música que no fuera la música de cámara, yo muy orgulloso le dije que tocaba en un grupo versátil, que tocaba cumbias, pues de eso me mantenía, y el maestro me dijo ‘si por mí fuera yo no te daba clases, porque aquí venimos a aprender de grandes compositores, entonces pensé, ¿y dónde queda entonces la música mixe? Muchas veces el menosprecio viene de los mismos académicos”.

“El estado no está haciendo nada para revitalizar las lenguas indígenas, en el registro civil no me aceptaron el nombre de mi hijo (no lo escribieron de la forma en que debía ser), el argumento de la encargada fue que el sistema no aceptaba letras con diéresis, ese es un claro ejemplo de la discriminación estructura, es una simulación de que están revitalizando la lengua. Revitalizar la lengua no es plasmarla en un libro, es hablarla”.

Ambos exponentes señalaron que la llegada de la tecnología a través de nuevos formatos digitales como podcast, videos y aplicaciones como TikTok, han sido un canal en el que los jóvenes indígenas han podido difundir su riqueza cultural, aunque aún queda un largo camino por recorrer.

Iris Calderón es Licenciada en Historia por la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y Maestra en Historia de México por la misma casa de estudios. Ha obtenido premios como el Padre de la Patria (2018), Premio COPARMEX Excelencia Educativa (2019). Fue condecorada con el mérito Juvenil Moreliano (2021).

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Benjamin Kumantuk Xuxpë fundó el proyecto Quinteto Kamaapyë Brass (2008) en colaboración con músicos de Tlahuitoltepec, dedicado a reinterpretar la música tradicional ayuujk en formato de música de cámara. Otros proyectos fundados por él son: Kalok iiy/fandango ayuujk (2012) que recrea la música mixe como manifestación colectiva en contextos urbanos; y el proyecto audiovisual Kumantuk Xuxpë (2014), exploración musical que incorpora la tradición oral del pueblo mixe, con elementos de música mixe tradicional y toques de música electrónica.

Nota publicada en Diario de Querétaro