[Audio] Frida, ¿eres tú? Fonoteca Nacional revela la probable voz de la artista

La Fonoteca Nacional reveló un audio en el que se puede escuchar la voz -aparentemente- de la pintora Frida Kahlo. La grabación data de entre 1953 y 1954, y fue grabada por el documentalista Álvaro Gálvez, aunque hasta el momento no está totalmente comprobado que sea la voz de la pintora.

Pável Granados, director de la Fonoteca Nacional, dijo que el audio fue grabado en cinta de carrete abierto mediante un aparato portátil.

Durante la grabación se puede escuchar a una mujer recitar un fragmento de “Retrato de Diego”, un texto que Frida le escribió a su esposo en 1949.

Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, dijo al respecto sobre la grabación: “Es un hallazgo que tiene muchos elementos que pueden identificarse como la probable voz de Frida Kahlo, sin darlo como cierto al cien por ciento”.

“Las voces de Diego Rivera, del DR Atl, y de Frida Kahlo no están grabadas en un espacio profesional y no con un aparato profesional, esto es lo que nos dice el primer análisis técnico por lo que estamos en condiciones de saber que la voz no la grabó el bachiller en un estadio de la XEW, sino que está grabada afuera”, dijo el director de la Fonoteca.

Además, durante la rueda de prensa se dijo que la grabación se encontró editada y musicalizada, y se trata de “una voz bella, femenina y pareciera una voz radiofónica”.





