Yo-Yo Ma dedica concierto a desaparecidos en México

El aclamado chelista francés Yo- Yo Ma dedicó uno de los temas a “todas las personas valientes y resistentes a las familias de los desaparecidos y a quienes han sufrido violencia”, durante su presentación en el Monumento a la Revolución la tarde de ayer.

En respuesta el público realizó un conteo del 1 al 43, en recuerdo a los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos hace exactamente cuatro años y seis meses.

Cerca de 8 mil personas se dieron cita en la histórica explanada para apreciar el concierto al aire libre del chelista considerado el mejor del mundo.

El evento es parte del Proyecto Bach, un ejercicio compuesto por 36 conciertos programados en 36 países donde a través de la música de Johann Sebastian Bach explorará cómo la cultura conecta con las personas.

Las composiciones de Johann Sebastian Bach: la Suite No. 3 en Do Mayor, la Suite No. 4 en Mi Bemol Mayor, la Suite No. 5 en Do Menor y finalmente la Suite No. 6 en Re Mayor deleitaron sólo a algunos presentes ya que debido a la mala organización unos cuantos escucharon correctamente sus notas debido a que se encontraba en un pequeño escenario sin un sonido adecuado.

“Dijeron que la música es para todo el mundo, pero para mí sólo es para los millonarios, aquí no se escucha nada, siempre nos dejan lo peor”, reclamó un hombre con playera naranja que molesto se retiró del lugar, pues a un costado, no muy lejano de la tarima principal, sólo se escuchaba el ruido de los restaurantes aledaños y la fuente de energía que sonaba más fuerte que las bocinas dispuestas para el espectáculo.

A pesar de ello, el público no perdía la oportunidad de aplaudirle al músico de origen chino que por más de 50 años ha recibido casi una veintena de Premios Grammy. “Mexico se convierte hoy en parte de la historia del Proyecto Bach, para Yo-Yo Ma es importante hablarle a la humanidad en un momento en el que el mundo está tan dividido. Para él, la manera en la que nos expresamos puede unirnos por un mundo mejor... El mejor chelista del planeta no necesita presentación.

Bienvenido México”, dijo la actriz Gabriela de la Garza que presentó al músico poco después de las 19:30 horas. Yo-Yo Ma agradeció desde un inicio el caluroso recibimiento. Y después de interpretarla Suite No. 1 en Sol Mayor y la Suite No. 2 en Re Menor, el músico se levantó de su asiento para inclinarse y agradecer los aplausos de los asistentes. Primero hacia los que estaban a su frente y luego a los de sus espaldas, que le gritaban y le tomaban fotos con suma emoción a pesar de los incidentes.

Los que aprovecharon el mal rato fueron los vendedores de “chicles, cigarros, patillas, chocolates de a cinco, de a cinco”, que no se daban abasto con la gente que los detenía apenas daban un paso y que conforme pasó el tiempo dejaron de ofrecer sus productos a gritos, pues el silencio imperó poco a poco; sólo así se pudieron escuchar algunas notas que el público compuesto por niños y sus papás, jóvenes con perros y adultos mayores con sus banquitos trataba de seguir con paciencia.

La cantante Lila Downs acompañó al chelista con la interpretación de La Llorona que se acompañó de sus músicos.