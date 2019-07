A pesar de resultados, Alexa Moreno no va a Panamericanos

La Baja Californiana Alexa Moreno de manera definitiva no asistirá a los Juegos Panamericanos de Lima 2019, no obstante todos los cambios que se generaron para integrar la selección nacional y por lo tanto aprovechará la pausa para trabajar más el todo evento (all around) para la clasificación rumbo al Campeonato Mundial de Gimnasia Artística que tendrá lugar en Stuttgart, Alemania, del 4 al 13 de octubre.

Alexa comentó que ha tenido un año bastante ajetreado, pero cree que la preparación ha sido bastante buena, ha mejorado bastante más las caídas en el salto de caballo, el aparato que la llevó a ganar la primera medalla mundial para una gimnasia mexicana y gracias a ello se ganó el derecho de participar en las Copas del Mundo, eventos que son puntuable para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La gimnasta mexicana regresó de Corea del Sur y se incorporó al campamento que realizó la selección mexicana esta semana en las instalaciones del CNAR,en la ciudad de México y si bien se ha resentido a las cargas de trabajo, ella viene de una fase muy diferente por la actividad internacional que ha tenido. En este sentido, Alexa ha tratado de limpiar los ejercicios y probar cosas nuevas, aunque externño que no sabe si tendrá a tiempo un salto de mayor grado de dificultad y agregar un medio giro a cualquiera de los dos saltos. Es decir, que “en el peor de los casos trabajar más dificultad me va a ayudar a asegurar los ejercicios que he estado haciendo”, externó la deportista durante sus entrenamientos en el CNAR.

ALEXA SE QUEDA SIN ENTRENADOR

Otra noticia mala para la gimnasta que se ha convertido en una de las mexicanas más influyentes del país: se quedará sin entrenador después de que concluya el Campeonato del Mundo. El español Alfredo Hueto se lo ha comunicado al equipo que comanda Andrea Gómez en Tijuana: "¡A ver qué pasa!", exclamó la deportista.

“Lo más importante es el campeonato del mundo y ya después de eso saber que sigue dependiendo de los resultados que haya en la competencia”, declaró Alexa.

A la pregunta expresa de por qué no asistirá a los Juegos Panamericanos, declaró que son cosas que pasan, pero no quiso arriesgarse a hacer el tercer control porque no se sentía preparada.