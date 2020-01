Abandona el hospital la última nadadora tras accidente

Ariadna Castañeda Ibarra, la capitana de la selección de natación artística de la Ciudad de México, fue dada de alta del Hospital Pediátrico de Tacubaya en tiempo récord para una paciente quemada y sus primeras palabras ante un nutrido grupo de amigos, entrenadoras y familiares, dijo que “fue un poco difícil, pero ya estoy aquí afuera”.

El jueves que la pasaron de terapia intensiva a cuidados básicos, pidió en el pasillo que se detuvieran un poco, porque “adentro del hospital no se ve nada, entonces, cuando me cambiaron de cama pude ver la luz del sol, un árbol y me emocioné mucho”, expresó la jovencita que sufrió quemaduras del 68% de su cuerpo, algunas de segundo y tercer grado.

Salió en silla de ruedas junto a sus padres Ricardo Castañeda y Fabiola Ibarra; ya en la banqueta su hermano Rodrigo se fundió en un abrazo, brotaron lágrimas y este momento se juntaron sus compañeras de equipo Erandi y Gabriela Aguirre, Regina Negrete y Aisha Noemi Figueroa.

Los abuelos Leopoldo Castañeda, Adriana Revilla y Rosaura Ramírez, las tías Betzabé Castañeda y María Eugenia Ibarra, así como primas y las entrenadoras de la Alberca Olímpica, Ofelia Pedrero y Linda Lorena Villagómez, se fundieron en abrazos con la deportista de 15 años. En tres pancartas le enviaron mensajes de bienvenida y aliento para la emocionada Ariadna, quien ganó la primera medalla de oro de la vida.

“Ya los extrañaba mucho a todos, había días que me desesperaba mucho, ya me quería salir y extrañaba mucho a mi hermano, a toda mi familia. Me decían que estaban aquí afuera, pero yo no podía estar con ellos, ahora siento mucha alegría porque ya estoy con ellos y mi hermano sobre todo”, expresó Ariadna consciente que se perderá la temporada y en tanto se rehabilite se dedicará a bailar.

“Te cambia la percepción de la vida cuando pasa algo así y me dejó la experiencia de valorar las cosas que tengo y la familia debe estar unida siempre y le echaré todas las ganas para que pueda regresar lo más pronto posible y siendo la mejor”, hizo hincapié Ariadna Castañeda, quien le sonríe a la vida nuevamente.