Abogado alerta sobre la renuncia de Emilio Azcárraga: si ya está saliendo debe haber algo delicado

La situación de Emilio Azcarraga ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hizo que el empresario presentara su renuncia a la presidencia ejecutiva de Televisa. Este movimiento generó dudas sobre las repercusiones que podrían enfrentar tanto Televisa, como Grupo Ollamani –a la cual pertenecen el Club América y el Estadio Azteca-, en caso de que las investigaciones terminarán culpabilizando a Azcarraga Jean por los supuestos sobornos para adquirir los derechos de transmisión de diversos Mundiales.

El Dr. en Derecho, Anuar García Gutiérrez, quien se especializa en casos de derecho penal, describió el movimiento de Azcarraga como una forma de blindar a sus empresas, tanto en lo económico, como en su reputación, y destacó que el haber abandonado su cargo es señal de que tanto él como sus abogados podrían estar viendo venir consecuencias serias en el caso.

“Lo que está buscando él es proteger a la empresa saliendo él para quedar con una responsabilidad en lo personal y que no pueda llegar a la empresa. Aunque ya no esté, es una forma de intentar salvarlas, habría que ver cómo viene la acusación, pero si ya está saliendo de ahí es que debe de haber algo bastante delicado como para que se dé su salida”, comentó el abogado consultado por ESTO.

Tomó una buena decisión al retirarse de Televisa: Abogado

Con Grupo Televisa y Grupo Ollamani cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores, García aplaudió la decisión que Azcarraga tomó para pedir licencia inmediata, ya que cualquier acusación formal en su contra por parte de las autoridades estadounidenses podría provocar serias pérdidas económicas de las que no se podría levantar en el futuro.

“También por el tema de cotización de la empresa, todo se maneja en virtud de los rumores financieros que pudieran afectarla. Si hubiera alguna afección de este tipo se le vendría encima, en cambio, si él está afuera puede ser mínima, lo que están haciendo es previniendo los riesgos. Sería un tema muy fuerte en contra de él (que termine declarado culpable) y de alguna u otra manera salpicaría a las empresas, tendría una repercusión muy fuerte económica, tanto actualmente como a futuro”, añadió.

¿Qué consecuencias legales podrían tener las empresas de Emilio Azcárraga?

Pese a que no se conocen muchos detalles de la investigación por presunta corrupción y sobornos de la que acusan al empresario mexicano, el especialista dijo que el haber separado sus empresas de acuerdo a su giro y sobre todo hacerse a un lado es una manera de blindarlas y que puedan seguir funcionando mientras recibe todas las consecuencias legales en caso de que surjan.

“Podría haber sanciones en lo personal en contra de él que pudieran llegar a ser hasta temas penales, pero no podrían tocar a las empresas. Si él ya no está al frente de las mismas pues quedarían completamente independientes, su salida lo que busca es que no se le toque el tema económico y que tenga la menor afectación posible, todo quiere absorberlo él, todos los golpes”.

Finalmente, comentó que sea cual sea el resultado de esta historia, la reputación de Emilio Azcarraga y de sus empresas quedará manchada, y esto repercutirá en las futuras negociaciones y alianzas que quiera cerrar.

“Traería una afección grave el hecho de que quedara algo de esta naturaleza (ser culpable), lo que tendrían que hacer es empezar a abrir nuevos corporativos con la finalidad de seguir llevando a cabo negocios, porque si los llegan a declarar culpables va a quedar algo muy grave”, cerró.

