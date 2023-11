Abraham Ancer gana el último oro en Santiago 2023: jugué muy sólido y con pocos errores

El golfista mexicano Abraham Ancer sumó la medalla 52 de oro, la última para la delegación mexicana que participó en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, Donde consiguió una presea dorada por primera vez en el golf.

“Le agradezco a todo México. Me siento muy afortunado de sentir como me apoyan en cualquier lado, pero esta semana definitivamente es especial porque no jugué solo por mí. Si no por todo mi país”, confió al finalizar la cuarta y última ronda.

Ancer se coronó campeón panamericano tras vencer por un golpe al colombiano Sebastián Muñoz, quien se mantuvo muy cerca del mexicano durante la última ronda que se desarrolló en el Prince of Wales Country Club.

“Supercontento. El fin de semana jugué muy sólido, muy pocos errores, la rodé muy bien estos dos días, no me metió en muchos problemas y bien. Estuvo buena la batalla, muy interesante. Muñoz íbamos ahí peleando durísimo todo el día, pero supercontento, una experiencia increíble”, confesó al finalizar la última ronda del certamen.

Ancer finalizó con una tarjeta de 67 golpes (-5) para alcanzar un acumulado de 267 (-21) y de esa forma subir a lo más alto del podio panamericano. Donde manifestó que tuvo golpes claves para ganar la presea de oro.

“Siento que hubo muchos momentos en la ronda, que se pudo haberse ido para otro lado, pero metí los pots claves para par en el 17, pegue un tiro que salió la bola un poco loca de 85 yardas. Un tiro relativamente sencillo y me pase del green y me la complique bastante, pero la aproveche muy bien y metí el pot. Hubo muchos tiros así y pots que me ayudaron bastante para mantenerme ahí y estar un pasito adelante”, finalizó.

