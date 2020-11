Mexicano Abraham Ancer llega en segundo lugar al último día del Masters Augusta

El golfista estadounidense y número uno del mundo, Dustin Johnson, se anotó una espectacular tercera ronda de siete golpes bajo el par para consolidarse en el primer puesto, a falta de una jornada del Masters de Augusta, que se celebra en noviembre en lugar de abril como consecuencia de la pandemia del Covid-19.

“Definitivamente todavía hay mucho camino, todavía quedan 18 hoyos, pero significaría mucho para mí. Es el Masters y he crecido en esta zona, y este grande sería muy especial”, dijo Johnson sobre sus posibilidades de enfundarse la chaqueta verde el domingo.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

El australiano Cameron Smith (-12), que terminó empatado en el quinto puesto en su segundo Masters en 2018; el surcoreano Sungjae Im (-12) y el mexicano Abraham Ancer (-12), debutantes en Augusta, se encuentran a cuatro golpes de Johnson, junto con el que saldrán al campo en la decisiva jornada del domingo.

18 holes remain.



Final round grouping for Sunday at the Masters. pic.twitter.com/yC7uXlKfsW — PGA TOUR (@PGATOUR) November 15, 2020

“He jugado muy sólido. Siento que le pegué mejor que los primeros dos días. Hubo algunos putts que sentí que había metido y no entraron, pero eso va a pasar. Estoy contento. Me gusta dónde está mi swing y hoy me ayudó mucho la confianza”, dijo Ancer, que llega a su primer Masters en el vigésimo primer puesto del ranking mundial.

Foto: @Abraham_Ancer

“Llevo dos o tres años muy buenos de prepararme muy bien con mi entrenador Christian (Compean). Ahora quizá hacer algo de terapia y prepararme para estar al cien por cien en el último día”, comentó el golfista mexicano sobre su estrategia para conservar la energía después de tres jornadas muy largas como consecuencia del aplazamiento por la lluvia.

T2 going into the final round of my first @TheMasters 🙌🏻 #TeamAncer



T2 llegando a la ronda final de mi primer Masters 🙌🏼 pic.twitter.com/XzseYcSidz — Abraham Ancer (@Abraham_Ancer) November 14, 2020 Impressive birdie at the 16th for @Abraham_Ancer. 🎯



He's T2 at -12.pic.twitter.com/0pU4KJXQpf — PGA TOUR (@PGATOUR) November 14, 2020

Tan solo con su gran actuación en las dos primeras jornadas del Masters de Augusta, Ancer marca récords y hace historia para el golf mexicano.

“Lo llevo diciendo desde que empecé mi carrera. Lorena Ochoa es la que me motivó para llegar y me abrió los ojos para darme cuenta de que podemos estar en el PGA Tour y llegar a los primeros puestos del golf mundial”, agregó emocionado el mexicano número 21 del ranking mundial.