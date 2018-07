Achach y Diosdado firman el oro en la rutina técnica por parejas en nado sincronizado

Las mexicanas Karem Achach y NuriaDiosdado ganaron hoy el oro en la rutina técnica por parejas del nado sincronizado de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla al recibir una calificación de 83,5442 puntos, 1,8 más que la pareja colombiana.



La dupla mexicana ratificó su favoritismo en las piscinas del complejo acuático Eduardo Movilla, donde las colombianas Mónica Arango y Estefanía Álvarez alcanzaron las 81,7442 unidades con una sobresaliente rutina.



"Hicimos una rutina con música de la película Avatar (2010) y nosotras el tema que dimos era hadas", afirmó Diosdado a periodistas tras colgarse el oro.



El triunfo de hoy es el segundo del equipo mexicano de nado sincronizado en los juegos de Barranquilla, pues este sábado Joana Jiménez ganó la rutina técnica individual con una puntuación de 80,4748, con lo que los norteamericanos mantienen vivas sus esperanzas de llevarse los siete oros de esta disciplina.



"Aún faltan cinco competencias, no podemos ni queremos cantar victoria, cada competencia está reñida y nuestros contrincantes están entregándose y trabajando muy bien también, así que México no se puede relajar. Venimos a no cometer errores y a demostrar que lo que hace México es contundente", añadió Diosdado.



¡Oro para México 🇲🇽! En Duelo Técnico de Nado Sincronizado el dueto conformado por Nuria Diosdado y Karem Achach 🇲🇽 se llevó el oro. La plata fue para Colombia 🇨🇴 y el bronce para Venezuela 🇻🇪. ¡Felicitaciones! pic.twitter.com/9OKp6RiwOM — Barranquilla 2018 (@Bquilla2018) 29 de julio de 2018

Asimismo este es el oro número 7 que obtiene Diosdado, de 27 años, en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, pues se suma a los seis que se colgó en Veracruz hace cuatro años.

