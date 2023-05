Adiós Conade: aerolínea patrocinará a clavadista Jonathan Paredes en Mundial de Fukuoka

Jonathan Paredes busca ayuda. La falta de apoyo para los atletas mexicanos cada día es más notoria y esto ha ocasionado que muchos de los deportistas se ven en la necesidad de pedir ayuda a la iniciativa privada para poder seguir compitiendo.

Hace unos días, el clavadista de altura Jonathan Paredes se clasificó al Campeonato Mundial Fukuoka 2023 y ante la falta de apoyo, escribió en su cuenta de Twitter un mensaje a la aerolínea Aeroméxico para solicitar su ayuda.

“Hola Aeroméxico, ayer me clasifiqué al mundial de clavados de altura en Fukuoka. Me dan un aventón”, así se lee en el tuit.

Día más tarde, la compañía área le respondió el mensaje.

“Hola Jonathan Paredes, talento como el tuyo siempre nos llena de orgullo. Gracias por pensar en nosotros, para seguir alcanzando tus sueños, pronto estaremos en comunicación contigo”, respondió el transporte aéreo.

Hola @Aeromexico ayer me clasifique al mundial de clavados de altura en Fukuoka. Me dan un aventón? ☺️ — Jonathan Paredes 💧 (@WallsJonathan) May 29, 2023

Pero la ayuda continua para el triple medallista mundial, Barcelona 2013, Kazan 2015 y Gwangju 2019, ya que la cadena de gimnasios Smart Fit México, se unió a la causa y le ofreció pagarle el vuelo redondo y una membresía en sus gimnasios.

“Hola Jonathan Paredes. ¡Nosotros te damos el aventón con tu vuelo rendondo! También gimnasio durante el tiempo que lo necesites. ¡Con qué más te podemos apoyar para que sigas triunfando?”, así se lee en la cuenta oficial.

Más atletas piden ayuda

No solo los deportes acuáticos se han visto afectados a la falta de apoyo por parte de la Conade, ya que no cuenta con ayuda para poder cubrir sus gastos a eventos clasificatorios para poder lograr un boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Hace una semana, Aeroméxico se ofreció en llevar al Campeonato Mundial de Natación que se desarrollarán en Fukuoka, Japón a las medallistas de bronce en Tokio 2020, Alejandra Orozco y Gaby Agúndez al evento.

