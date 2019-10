Alan Armenta, con miras a Tokio 2020

Integrante del selecto grupo de tricampeones mexicanos de los Juegos Panamericanos, Alan Armenta, debido a un mal congénito, será sometido a una cirugía ambulatoria para atender un problema de una “vena lastimada” en la ingle, que descubrió de manera accidental mientras jugaba con su mascota.

Los médicos evaluaron que podía hacer el esfuerzo junto con su compañero de bote, el bajacaliforniano Alexis López en los Juegos Panamericanos de Lima 2019; sin embargo, para el Campeonato Mundial de Remo celebrado en Austria no era recomendable su participación.

Por lo tanto, Alan Armenta, representante del IPN, por prescripción médica no asistió al Mundial, ya que se compite a lo largo de seis días a tope y para prevenir cualquier eventualidad, prefirieron no arriesgar su integridad física.

“Estamos de momento en eso, es algo ajeno a nosotros como la Conade cambia casi cada año de aseguradora, se tuvo que solicitar la carta a la asegurada anterior para saber cuál es el monto que me da, pero si me he ido atendiendo poco a poco”, explicó Armenta Vega.

Alan, figura del remo mexicano, evalúo la temporada muy favorable al alcanzar el objetivo de este año, bajo la dirección del entrenador de origen argentino Roberto Cervadío, con base a la planeación del trabajo, el esfuerzo y los resultados. El Mundial previo a Juegos Olímpicos es el certamen de mayor exigencia por la convocatoria y la lucha por menos de una docena de boletos olímpicos se convirtió en una “masacre, casi, casi”.

Su compañero de equipo Alexis López tiene la ventaja de que fue contratado hace tres años por el Club Vasco da Gama y en la pista donde compite se desarrollará el Campeonato Panamericano, dónde México aspira a cuatro medallas de oro, pero solamente podría contar con dos boletos olímpicos. Para los Juegos de Río de Janeiro 2016, Alan y Alexis, no asistieron por los criterios de selección al quedar en el segundo sitio y su lugar fue ocupado por el bote chileno al dejar su plaza vacante.