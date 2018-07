Alejandra Zavala Vázquez gana oro en tiro olímpico en los Juegos Centroamericanos

Colombia.-La tiradora Alejandra Zavala Vázquez arrancó su participación adjudicándose oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de la ciudad de Barranquilla, Colombia.

La cosecha de metales para México en tiro deportivo también incluyó tres preseas de bronce.

Un bronce fue por cuenta de Daniel Urquiza en pistola de aire 10 metros, presea que se suma a sus oros en 50 metros pistola varonil individual y por equipos, que obtuvo en la primera jornada.

El otro bronce fue en pistola 25 metros por equipos femenil, con la escuadra conformada por Karen Samantha Quezada Solís, Rosa Hilda Zúñiga Hernández y la abanderada de la delegación mexicana.

En la final individual de pistola 25 metros, México también ganó bronce a cargo de Karen Quezada, quien escoltó muy de cerca el metal dorado de Alejandra Zavala, que cayó cuando esta última se impuso en cerrada final de 25 por 24 de su competidora cubana. Con este hecho, el 1-3 de la jornada para México estaba completado.

“Disfrutar el triunfo de esta modalidad por primera vez, a un nivel de centroamericano, me enseña que tengo la capacidad de ir hacia adelante y de lograr grandes cosas, y de llevar a la par ambas modalidades no solo en centroamericanos, también a panamericanos y a olímpicos que es lo que se avecina en mi carrera deportiva", indicó la tiradora que es una de las cartas fuertes de Méxiuco y estaba considerada como favorita en esta disciplina.

“Clasifiqué a la final en la última línea, pero el punto no es cuando caes, sino cuando te levantas y trabajé muy duro para estar preparada para el reto en la final y sacar a flote las capacidades mentales y físicas para dar un buen resultado, donde te demuestras a ti misma de lo que eres capaz, no importa que no sea mi prueba, soy capaz y pude lograrlo”, expresó la que fuera la abanderada mexicana en esta justa.

Alejandra Zavala, quien hoy se presenta en sus quintos Juegos Centroamericanos y del Caribe, estará en su prueba fuerte (pistola 10 metros) el próximo viernes 27 de julio.