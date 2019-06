Álex Márquez gana el GP de Cataluña y es nuevo líder del mundial de Moto2

El español Álex Márquez (Kalex) ganó este domingo el Gran Premio de Cataluña de Moto2 en el circuito de Montmeló, arrebatando el liderato del mundial de la categoría al italiano Lorenzo Baldassarri (Kalex).

Márquez entró primero en meta por delante del suizo Thomas Lüthi (Kalex), segundo y con el que se disputaba el primer puesto del mundial, y de Jorge Navarro (Speed Up).

Victoria muy especial delante de una afición increíble! 🏆🥇

Special victory in front of all the amazing fans!#CatalanGP pic.twitter.com/4KhlVDrphh — Alex Márquez (@alexmarquez73) 16 de junio de 2019

El menor de los hermanos Márquez aprovechó un abandono de Baldasarri, que llegaba a esta carrera como líder del mundial de la categoría intermedia del motociclismo, para arrebatarle esa posición.

La carrera fue cosas de dos entre Lüthi y Márquez prácticamente desde su inicio con los demás corredores luchando detrás de ellos.

Augusto Fernández, que había partido de la 'pole', estuvo luchando hasta el final con Jorge Navarro, quien finalmente se quedó con la tercera plaza.