Alexa Moreno en riesgo de no asistir a Panamericanos

La bajacaliforniana Alexa Moreno se resbaló de la viga de equilibrio y sufrió un fuerte impacto en la cabeza y pie, durante la celebración del Campeonato Nacional en Querétaro el sábado pasado y por lo mismo no pudo presentarse a la última evaluación para integrar el equipo de gimnasia artística femenil que nos representará durante los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

“No sabemos todavía bien lo que tiene, sufrió un golpe en la cabeza, entonces tiene síntomas de una lesión, padece de mareos y dolor de cabeza y como es una zona bastante delicada y te afecta tu habilidad de poder hacer gimnasia de alto nivel, la recomendación del doctor fue de que no participará hasta hacerse estudios y ver qué tipo de lesión tiene”, explicó Andrea Gómez, entrenadora de Alexa, en Baja California junto con el español Alfredo Hueto.

La atención se dio en el momento, el médico presente diagnosticó que estaba apta para terminar, pero al día siguiente por el tipo de síntomas que presentó iban de acuerdo a una lesión. Andrea y Alfredo decidieron hacer estudios más profundos, no adivinar y tampoco arriesgar la integridad física de la gimnasta. En el Nacional, Alexa ganó el salto de caballo y finalizó en séptima del all around por lo mismo del accidente. Ahora todo dependerá de la Federación Mexicana de Gimnasia, si Alexa podría sumarse a la selección nacional en los próximos Juegos Panamericanos.

De acuerdo a las reglas de la Federación las tres primeras gimnastas del all , después de contar los tres los tres selectivos con el 20% del primero, 40% del segundo y 40% del tercero, de manera extraoficial tienen las plazas seguras Ana Paula Gutiérrez, Paulina Campos y Nicolle Castro. Después de ahí, bajo las reglas previamente establecidas, los otros dos lugares son determinados por el seleccionador nacional bajo la especialidad de los aparatos.

Bajo esta consideración, Alexa en saltos de caballo como la tercera clasificada del mundo y Ahtziri Sandoval, oro en la Copa del Mundode Portugal en barras asimétricas, son las abocadas a esos puestos.

“Nosotros informamos a la Federación un día antes, cuando nos dio esa recomendación el doctor, dimos a conocer que no iba a participar y al día siguiente un poquito antes de la evaluación nos pidieron que confirmamos oficialmente que no iba a participar y no nos garantizaron que estuviera dentro del equipo, nos dijeron que se va a hacer un análisis y Alexa esta en toda la disposición, pero ya es algo que tendrá que determinar la FMG”, puntualizó Andrea,quien también es presidenta de la Asociación de Gimnasia de Baja California.