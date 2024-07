Alexa Moreno, la más fan de la cultura asiática; así han sido sus presentaciones en los Olímpicos

En más de una ocasión la gimnasta Alexa Moreno ha demostrado ser fan de la cultura asiática al incorporar referencias en las rutinas con las que representa a México en competencias internacionales.

La gimnasta olímpica suele utilizar opening de anime y en su rutina de piso en los Juegos Olímpicos de París 2024 usó algunas canciones de su grupo favorito de K-pop.

Alexa Moreno presenta su rutina al ritmo de Stray Kids

Aunque en otras ocasiones ha utilizado música de anime para sus rutinas, en sus terceros Juegos Olímpicos Alexa Moreno eligió tres canciones de Stray Kids para su rutina de piso, con la que hizo su debut en París.

De un lado a otro de la pista, Alexa Moreno se desplazó al ritmo de "S-Class", "Maniac" y "LALALALA".

Incluso los fans de la banda de K-Pop ya la consideran parate de "Stay", que es el fandom del grupo surcoreano, pues se le ha visto ensayar con sus canciones.

Aunque Alexa quedó fuera de la final de Salto de Caballo, competir con la música que le gusta probablemente le de el ánimo que necesita para continuar en las pruebas que le faltan.

Alexa en Tokio 2020 y Demon Slayer

En Tokio 2020 México Alexa Moreno retomó la música de unos de sus animes favoritos para su rutina.

Al realizar su rutina en Japón, Alexa utilizó una canción de la película de anime Demon Slayer: Mugen Train, que en su estreno fue una de las más taquilleras en Japón.

Además, según se dijo en sus redes sociales, la gimnasta se habría pintado el cabello de rojo y utilizó un leotardo acorde a la música de fondo que "la motiva".

"Me encanta Demon Slayer. Yo necesito esa música para poderme aventar las acrobacias, me motiva. También me gustan My Hero Academia, Fullmetal Alchemist, muchos manga. En Japón estoy en mi mero mole”, comentó Alexa Moreno luego de causar emoción entre los fans del anime.

Se tiñó de rojo su cabello, el leotardo estaba coordinado y su canción de piso fue el score de La Película 🎥 Demon Slayer: Mugen Train, que Es la peli más taquillera de la historia en Japón 🇯🇵

No fue una sorpresa que en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 varios atletas utilizarán música de anime en sus rutinas o que hicieran referencias al finalizar sus participaciones como el popular Kame Hame Ha, que es una técnica de combate utilizada en Dragon Ball.

En esa competencia la delegación de gimnasia rítmica de Uzbekistán presentó una rutina inspirada en Sailor Moon, la cual acompañaron con trajes similares al que utiliza Serena, la Sailor Guardian protagonista.