Alexa Moreno termina su participación en Santiago 2023: buscará recuperarse de su lesión

SANTIAGO.- Después de intentarlo hasta el último minuto, finalmente Alexa Moreno tomó la decisión de no competir en las pruebas individuales de Santiago 2023 para no agravar la lesión de rodilla que sufrió en el Campeonato Mundial.

Te puede interesar: Alexa Moreno: 5 datos que no sabías sobre la gimnasta mexicana campeona del mundo

“Me siento bien, nada más quería cuidarme y no exponerme porque no me sentía al 100, entonces creo que lo más sensato era darle tranquilo y hacer lo que se pudiera”, explicó la gimnasta.

Deportes Alexa Moreno se lesiona en Mundial de Gimnasia, pero queda entre las 20 mejores

Moreno puso fin a un exitoso año 2023 en el que recuperó su mejor versión. Entre sus principales logros está el cuarto lugar en el salto de caballo del Campeonato Mundial de Amberes, así como el oro y el bronce que ganó en la Copa del Mundo de París. La bajacaliforniana también aseguró su lugar en los próximos Juegos Olímpicos, competencia a la que buscará llegar a tope.

“Aquí se acaba el año, ya no tengo más competencias, ya nada más es recuperarme y empezar a planificar el 2024. El tener ya el boleto ayuda mucho a tener un plan para poder hacer lo mejor que se pueda en Juegos Olímpicos”, dijo Alexa.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

La dos veces olímpica compitió en las barras asimétricas, en la prueba por equipos, con lo cual pudo cumplir el sueño de participar en unos Juegos Panamericanos, tras dos intentos frustrados por problemas físicos.

🗣️“Quería cuidarme y no exponerme porque no me sentía al 100, lo más sensato era darle tranquilo”: Alexa Moreno se mostró contenta al estar en los Panamericanos, a pesar de no participar ella viajó para apoyar a sus compañeras. 🇲🇽



📹 @joseangelr10



📱https://t.co/T5VrNCNPmA pic.twitter.com/Ve0yxsmbEz — Esto en Línea (@estoenlinea) October 22, 2023

“Ya puedo tachar ese pendiente que tenía. Tuve la oportunidad de ya por fin competir en unos Juegos Panamericanos. Más que nada vine a apoyar al equipo, a competir con las niñas. Hemos estado compitiendo todo el año, yo quería cerrar con ellas y tratar de hacer lo que pudiera”, confesó la bajacaliforniana.

Más allá de que lo que más le gusta es competir , Alexa también disfruta del hecho de acompañar a sus compañeras. La gimnasta de 29 años es la líder del equipo, y así lo demuestra.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Justo como ya no tenía tanta presión, me pongo más nerviosa de verlas competir que de yo estar compitiendo. Espero que el hecho de estar acompañándolas les haya dado cierta seguridad y ese respaldo que de repente uno necesita”, cerró

Publicada originalmente en ESTO