Álvaro Ortiz, segundo lugar en el Latin America Amateur Championship

A lo grande, como un verdadero campeón. Así definió Joaquín Niemann la cuarta edición del Latin America Amateur Championship que finalizó ayer en el Prince of Wales Country Club de Santiago de Chile. El número uno del mundo firmó una extraordinaria tarjeta de 63 golpes (-8) y con un total de 273 golpes (-11) aventajó por cinco al mexicano Álvaro Ortiz, único escolta del chileno.

“No puedo describir con palabras lo que siento. Estoy muy emocionado, muchas cosas pasan por mi cabeza en este momento. Fue el día que siempre soñé, me salió todo como lo había planeado. Jugué un gran golf, sentí el apoyo de toda la gente y a partir del águila en el 8 todo fue perfecto”, dijo entre lágrimas el nuevo campeón del evento más importante del golf amateur de América Latina.

“El profesionalismo deberá esperar unos meses”, avisó Niemann, quien ya había anunciado su salto al campo rentado si no conseguía el título esta semana. Es que gracias a esta victoria consiguió su pase directo a The Masters.

Sin embargo, y a pesar de haber clasificado también a The Open y U.S. Open por haber finalizado en el primer puesto del World Amateur Golf Ranking 2017, no jugará esos dos Majors, al menos, como aficionado: “No voy a jugarlos de manera directa porque apenas termine mi participación en Augusta National pasaré al profesionalismo”, advirtió el jugador de 19 años, quien consiguió el score más bajo para 72 hoyos en la historia del LAAC.

Hubo un antes y un después en la ronda final del campeonato. Todo comenzó muy parejo entre los punteros, quienes no se sacaban ventaja entre aciertos y errores. Niemann sólo había bajado el par 5 del hoyo 3 pero Álvaro Ortiz, puntero después de la tercera ronda, hizo lo propio y mantuvo la diferencia. Hasta que el chileno llegó al tee del par 4 del 8 (313 yardas). Allí cambió la historia.

Un drive apenas por la derecha (con la bandera de ese lado) terminó con la pelota a 3 metros del hoyo después de rebotar en una rama y esquivar el bunker.

“Definitivamente ese tiro fue clave para el resto de mi vuelta”, confesó. Es que, tras embocar ese putt para águila, apareció el número uno en toda su dimensión: birdies al 9, 10, 11, 12 y 14 para -7 en 7 hoyos. “No fue fácil mirar el leaderboard y de repente ver que Joaquín me había sacado tanta ventaja en poco tiempo”, señaló resignado Ortiz en rueda de prensa.

Tras esa seguidilla de aciertos y con una ventaja de 4 golpes sobre sus perseguidores, Niemann sólo se concentró en pasar sin sobresaltos la parte más complicada del campo entre el hoyo 15 y el 18. Como si fuera poco, ni el mexicano ni el resto de los que peleaban el título en el inicio de la última jornada (Jaime López Rivarola, Toto Gana y Daniel Gurtner) lograban embalarse. Y cuando Ortiz, que venía jugando detrás de Niemann, se fue con bogey del corto par 3 del 11 y no bajó el par 5 del 14, así todo se terminó.

Con el público colmando el hoyo 18 del PWCC (fue la mayor concurrencia desde la creación del LAAC) y banderas chilenas flameando en cada rincón del campo, Niemann disfrutó su caminata por el fairway del último capítulo. Repasando en su cabeza cada golpe que dio este martes (acertó los 18 greens) para tomarse revancha de aquel playoff perdido hace un año en Panamá contra su amigo Toto Gana, a quien seguramente le devolverá el favor y ahora él lo invitará al Masters la segunda semana de abril.

“Ya estuve en Augusta el año pasado como espectador y creo que puedo jugar bien en esa cancha. Hay que cuidarse del viento y tratar de aprender de los mejores.

Seguramente me toque practicar con el defensor del título, Sergio García, y eso me ayudará porque me va a decir cómo jugar una cancha que es de las más difíciles del mundo”, expresó ilusionado. Respecto de su futuro cercano, confirmó que fue invitado al Panamá Championship (Web.com Tour) del 1 al 4 de febrero.

Para el mexicano Álvaro Ortiz (69 golpes ayer) el LAAC será una cuenta pendiente para siempre ya que en octubre también pasará al profesionalismo. “Tuve buenas chances de ganarlo en tres de los cuatro años, pero no alcanzó, dejé todo y hoy perdí contra el número uno”, dijo el escolta de Niemann que de todas maneras estará en las etapas finales de clasificación para The Open y el US Open. Ortiz finalizó 3° en Argentina (2015) y 2° en Panamá (2017) y Chile (2018).

Pasó otra edición de un evento internacional que modificó la historia del golf amateur en América Latina. Y para Chile fue la confirmación de un fuerte crecimiento en su semillero, tras las victorias y títulos del LAAC de Matías Domínguez (2015) y Toto Gana (2017).