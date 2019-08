América no vuela en EU tras perder 3-2 contra el Atlanta

Atlanta.- Se podrá decir que las distancias se han acortado, aunque la realidad es que lo de esta noche en Atlanta fue un papelón de América. El Campeón de Campeones de la Liga MX sucumbió ante el monarca de la MLS. Impensable o no, así fue.

Cierto es que el arbitraje fue localista; sin embargo, el “tabuco” de Miguel Herrera no logró sobreponerse a eso y vio como Hyndman, Larentowicz y Martínez le dieron forma al triunfo norteamericano. OIbarra y Roger tenían al crema en el juego, pero no fue suficiente. 3-2 y el ridículo se consumó.

Another trophy raise in the ATL 🏆😏 pic.twitter.com/eHIkuY9Mwy — Atlanta United FC (@ATLUTD) 15 de agosto de 2019

EL JUEGO

Ante la falta de competencias con los equipos sudamericanos, el choque directo con la MLS se ha convertido en la alternativa de la Liga MX para la disputa internacional a nivel de clubes.

A partir de eso, la segunda edición de la Campeones Cup se celebró entre Atlanta United y América, dos equipos que dominaron sus respectivas Ligas en el último año futbolístico. El monarca de la Major League Soccer frente al Campeón de Campeones mexicano.

Con un Mercedes Benz Stadium repleto, el equipo de casa salió con agresividad a tratar de imponer condiciones y rápidamente logró ponerse arriba en el marcador.

📹 #NoTeLoPierdas

MIN 41: ¡Penal para Atlanta United! Óscar Jiménez se viste de héroe y lo ataja. Paul Aguilar evita el contraremate. El marcador continúa empatado.#CampeonesCup pic.twitter.com/RDUuLdQMho — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) 15 de agosto de 2019

Una gran combinación con movimientos y toques de primera propiciaron la abertura de una grieta por el centro de la defensiva americanista. Emerson Hyndman picó al espacio, recibió la pelota y venció en el mano a mano a Jiménez con un toque sutil y colocado. Gol de Atlanta que ponía en aprietos a las Águilas.

Los azulcremas respondieron pronto. Roger Martínez se combinó con Renato Ibarra y este terminó la jugada con un remate que fue directo al poste. Increíble falla. Sin embargo, esa misma fórmula rendiría frutos minutos después.

¡SE FUERON 45 MINUTOS 🕝!@ATLUTD 1-1 @ClubAmerica



Síguelo Aquí: https://t.co/G1Gl3e28ON #CampeonesCup 🏆🇲🇽🇺🇸⚽ pic.twitter.com/px8IpLdkwj — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) 15 de agosto de 2019

El “Tanque” colombiano perforó hasta línea de fondo, tiró la diagonal retrasada y esta vez la “liebre” no falló. Renato le entró a la bola de primera y la mandó a guardar para firmar el empate momentáneo.

En medio del ida y vuelta del encuentro, el panorama parecía oscurecerse para los cremas. Un grosero rebanón de Jorge Sánchez salió en dirección de Bruno Valdez. El paraguayo intentó despejar, pero Gonzalo Martínez se le adelantó y terminó por derribarlo. De entrada, no se marcó nada, aunque tras la revisión en el VAR, el silbante decretó la pena máxima.

Josef Martínez tomó la responsabilidad, aunque su ejecución dejó mucho que desear. El venezolano dio un brinquito antes de patear y terminó por hacer el ridículo cuando Óscar Jiménez le detuvo el disparo y en el rebote, la voló.

¡Una noche que une a dos Ligas y a tres naciones!



¡Una noche para demostrar que las rivalidades son sólo deportivas!



¡ Una noche especial, la noche de @CampeonesCup !#AbrazadosPorElFutbol pic.twitter.com/ZdJ39SOA0B — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) 15 de agosto de 2019

La astucia de Jiménez le permitió al Ave irse con el empate al descanso y todo se definiría en el complemento.

El juego alcanzó un ritmo frenético en la segunda mitad y llegaron las volteretas.

América pegó primero en un tiro de esquina que fue a dar al área chica. Roger Martínez remató en dos tiempos, y aunque la defensa rechazaba, la de gajos alcanzó a rebasar la línea de gol.

📹 #NoTeLoPierdas

MIN 70: ¡Bruno Valdez detiene el esférico en la línea de meta evitando el cuarto gol de Atlanta!#CampeonesCup 2019 pic.twitter.com/m5TeehVVIo — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) 15 de agosto de 2019

Ni tiempo le dio de festejar a los Millonetas. Larentowicz prendió con todo el balón. La raya fue desviada en su camino por Vargas y esto dejó fuera de combate a Jiménez, que fue un espectador más del empate.

El momento anímico era de Atlanta. La visita estaba desconcertada y los norteamericanos aprovecharon eso para recuperar la delantera.Guido Rodríguez cometió una falta dentro del área. Penalti indudable. Josef Martínez lo tomó de nuevo, esta vez le puso seriedad, pateó con fuerza y lo hizo bueno. ¡Gol de Atlanta!

Con más enjundia que idea de cómo atacar, América se fue al frente, aunque en realidad, ni siquiera estuvieron cerca del empate. Incluso, Atlanta coqueteó más con el cuarto que el Ame con la igualada.

Así, el tiempo se diluyó y el papelón se consumó, América cayó en Atlanta, perdió la posibilidad de llevar otro trofeo a la vitrina. Atlanta fue mejor y dejó en evidencia carencias de un equipo golpeado por bajas importantes.

No hay otra forma de describirlo: fue un fracaso.

Goles ▼