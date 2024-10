49ers vencen a los Seahawks en una dura visita a Seattle

Cuando parecía que los fantasmas de dejar escapar una cómoda ventaja se apoderarían una vez más de los 49ers, una intercepción a Geno Smith en el último cuarto les permitió asegurar la victoria 36-24 sobre los Seahawks. Con el triunfo, San Francisco se ubicó en lo más alto de su división al quedar con una marca de 3-3.

Las derrotas ante Rams y Cardinals, ambos rivales divisionales, mermaron la confianza de los 49ers, sobre todo por la forma, con un dominio absoluto en la primera mitad y una debacle inexplicable en la segunda. San Francisco estuvo cerca de padecer el mismo mal en casa de los Halcones Marinos.

Los 49ers pasaron por encima de su rival los dos primeros cuartos, al irse al descanso con una ventaja de 13 puntos. El pecado, sin embargo, una vez más estuvo en su poca efectividad en zona roja. San Francisco solo pudo anotar gracias a un pase de 70 yardas de Purdy a Deebo Samuel, pero de ahí en fuera volvió a depender de su pateador, con tres goles de campo.

Kyle Shanahan quiso evitar sorpresas y mandó un plan agresivo para la segunda mitad. George Kittle firmó un gran touchdown que amplió la ventaja a 17 puntos y que parecía poner puto final a la contienda. El futbol americano, sin embargo, suele dar sorpresas y un regreso en el kickoff por parte de Laviska Shenault regresó a Seattle al partido.

Los Seahawks hicieron sufrir a los 49ers

El golpe fue duro para San Francisco que de pronto no encontraba la manera de mover el ovoide. La ausencia de su corredor Jordan Mason, lesionado en la primera mitad, pesó en el ataque terrestre y todo parecía perdido, sobre todo después de un touchdown del corredor Kenneth Walker que redujo la desventaja a tan solo seis puntos.

Ya en el drama del último cuarto, cuando los 49ers no tenían respuesta, un error de Geno Smith mandó al traste los esfuerzos de su equipo. El quarterback leyó mal la cobertura y entregó el ovoide muy profundo en su campo. Purdy hizo pagar el error con un pase de touchdown a Kittle que una vez más parecía sentenciar las acciones.

Todavía los Seahawks apretaron el desenlace en los últimos segundos con un touchdown de Lockett, sin embargo, los 49ers cerraron el partido con un acarreo a la zona prometida de Juszczyk.

Brock Purdy terminó el partido con 255 yardas y tres pases de touchdown, mientras que el receptor Deebo Samuel brilló con 102 yardas y un touchdown. El ala cerrada George Kittle brilló con dos recepciones de touchdown y llegó a cinco en lo que va de la temporada. Por Seattle, Geno Smith pasó para 289 yardas, un touchdown y dos intercepciones.

