Anitta encabezará show de medio tiempo en el primer partido de la NFL en Brasil

La temporada 2024 de la NFL está por comenzar y este miércoles la Liga anunció a la artista brasileña Anitta para el show de medio tiempo en el primer partido en la historia de la NFL que se celebre en Brasil.

Anitta, de 31 años, estará presente en el juego entre los Green Bay Packers y los Philadelphia Eagles, dos equipos con buen presente a tal punto de ser candidatos constantes a llegar por lo menos al Campeonato de la Conferencia Nacional.

“La nominada al Grammy traerá su energía y orgullo brasileño a primer juego en la historia de la NFL en Sao Paulo, Brasil, en la Arena Corinthians. Como una estrella global y brasileña, Anitta cantará sus mejores hits para celebrar la histórica semana de kickoff para la temporada 2024 de la NFL”, señaló la Liga en un comunicado.

¿Qué otros artistas estarán en el juego de la NFL en Brasil?

Asimismo, se confirmaron a otros artistas que estarán en el previo y post al partido entre Packers y Eagles, como por ejemplo, la DJ CAROLA, Luísa Sonza quien interpretará el Himno Nacional de Brasil, mientras que Zeeba hará lo mismo con el de los Estados Unidos.

“Crecer en Brasil ha formado mi carrera como artista y también como persona. Para mí significa todo el poder estar en el show de medio tiempo de la NFL en Brasil, donde podré llevar la cultura nacional a todos los fans alrededor del mundo. Ser parte de este momento es un sueño hecho realidad”, dijo Aniita.

La NFL también detalló que existirá mercancía oficial de Aniita con la Liga de de futbol americano, que tendrá “su estilo único de expresión en la moda”. Estará disponible a partir del primero de septiembre en todas las tiendas oficiales de la NFL.

El partido entre Green Packers y Philadelphia Eagles, primero en la historia que se celebrará en Brasil, será el viernes seis de septiembre en punto de las 18:15, tiempo del centro de México.

