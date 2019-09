¡Antonio Brown llega a los Patriotas de Nueva Inglaterra!

Nuevamente el receptor Antonio Brown dejó sorprendido a los aficionados de la NFL al anunciarse que llegó a un acuerdo con los Patriotas de Nueva Inglaterra.

De acuerdo con ESPN, los Pats y Brown habrían acordado un contrato por un año y hasta 15 millones de dólares, además de un bono por firmar de 9 millones de dólares.

La operación se logró horas después que los Raiders de Oakland dieran a conocer que habían cortado del equipo al receptor abierto, quien previamente había generado polémica al solicitar en redes sociales que el equipo lo liberara.

And that's fine ! I have worked my whole life to prove that the system is blind to see talent like mines.Now that everyone sees it, they want me to conform to that same system that has failed me all those years. "I'm not mad at anyone. I'm just asking for the freedom to prove them all wrong." Release me @raiders

“Está bien. Trabajé toda mi vida para probar que el sistema está ciego para detectar talento como el mío. Ahora, todo mundo lo ve y quieren que me conforme con el mismo sistema que me ha fallado todos estos años. No estoy enojado con nadie. Solo pido libertad para probar que están mal. Déjenme ir, Raiders”, escribió.

Y su petición se cumplió, para luego sorprender que llega al equipo liderado por Tom Brady y el coach Bill Belichick.

LFG @tombrady