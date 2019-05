El legendario mariscal de campo Bart Starr fallece a los 85 años

El legendario mariscal de campo Bart Starr, de la NFL, falleció en Birmingham (Alabama), a los 85 años, de acuerdo a la información ofrecida este domingo por los Packers de Green Bay.



El anuncio de su deceso fue hecho por el equipo con el que triunfó al darles los títulos del Super Bowl I y II después de haber ganado antes cinco Campeonatos de la NFL.



Starr tenía problemas de salud desde hace varios años tras haber sufrido en el 2014 un infarto al que sobrevivió, pero le quedaron secuelas de las que ya no se pudo recuperar.



"Con tristeza anunciamos el deceso de nuestro, esposo, padre, abuelo y amigo, Bart Starr", mencionó su familia en un comunicado. "Batalló con coraje y determinación para superar el infarto en septiembre de 2014, pero sus recientes problemas de salud fueron difíciles de superar".



El histórico mariscal de campo, que se formó en la Universidad de Alabama, entró a formar parte del Salón de la Fama en 1977 y tiene en su poder varias marcas de la NFL.



Starr es recordado por el liderazgo que impuso con el equipo de los Packers, que entrenaba otro legendario, Vince Lombardi, en el partido por el Campeonato de la NFL de 1967, que fue llamado el "Ice Bowl", y en el que consiguió la anotación decisiva para el triunfo de 17-14 ante los Cowboys de Dallas.

También fue decisivo en el título del Super Bowl II cuando en jugada individual, sin que hubiese comunicado nada a sus compañeros, hizo una anotación en los últimos segundos del partido que le dio a los Packers la victoria por 21-14 ante los Raiders de Oakland.



Starr, que jugó 16 temporadas en la NFL, todas con los Packers, fue tres veces líder de yardas pasadas y elegido Jugador Más Valioso (MVP) en la de 1966.



El legendario mariscal de campo acabó su carrera con 152 pases de anotación y 24.718 yardas.



Su camiseta con el No.15 fue retirado por los Packers en 1973 antes que entrase a formar parte del Salón de la Fama.

Una de sus últimas apariciones en público fue el pasado 25 de noviembre cuando los Packers retiraron la camiseta con el No.4 del mariscal de campo Brett Favre, en Lambeau Field, de Green Bay (Wisconsin).



"A pesar que la mayoría lo recordarán por su éxito con los Packers a lo largo de 16 años, su verdadero legado siempre será la manera en que trató a cada persona que conoció, su humildad y su espíritu generoso", destaca el comunicado familiar que también fue dado a conocer por los Packers.