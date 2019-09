Con Roethlisberger y Brees, suman cuatro quarterbacks lesionados en apenas dos semanas

Apenas han transcurrido dos fechas de la temporada 2019-2020 de la NFL y cuatro mariscales de campo se ausentarán de la titularidad por lesión o enfermedad, lo que provocará muchos problemas dentro de los equipos, puesto que pierden una pieza clave en la ofensiva, las franquicias afectadas son: Jacksonville Jaguars, Ney York Jets, Pittsburgh Steelers y New Orleans Saints.

NICK FOLES

El MVP del Super Bowl LII decidió cambiar de aires está temporada, dejando el banquillo de los Eagles para liderar la ofensiva de los Jaguars a cambio de un contrato por cuatro años y 88 millones de dólares.

La situación lucía prometedora para el pasador egresado de la Universidad de Arizona, pero en la primera semana ante Kansas City Chiefs, recibió un golpe por parte del ala defensivo Chris Jones, ocasionando una ruptura de clavícula en el quarterback de 30 años.

El 9 de septiembre Foles fue operado y se prevé que esté fuera al menos durante ocho semanas, de tal forma que podría regresar a los emparrillados a finales de noviembre, o incluso en una posible postemporada, su lugar será ocupado por Gardner Minshew, de 23 años.

Textbook case, imo, of the full body weight penalty that was designed to prevent exactly the injury Foles suffered. NFL completely retreated on enforcing the rule midway through last season pic.twitter.com/YFkqebeGxM — Kevin Cole (@KevinColePFF) September 9, 2019

SAM DARNOLD

En la primera fecha, Darnold y compañía perdonaron una ventaja de 13 puntos y los New York Jets cayeron ante los Buffalo Bills, el egresado de la Universidad de San Clemente, California, consiguió un pase de anotación y facturó un total de 175 yardas.

Desafortunadamente el head coach, Adam Gase, reportó que el pasador de 22 años no estará disponible para el partido de lunes por la noche contra Cleveland Browns debido a un padecimiento de mononucleosis, el cual genera malestar en los ganglios (garganta), fiebre y crecimiento del hígado.

Hasta el momento no se ha informado una fecha para el regreso de Sam Darnold con los Jets, quien vive su segundo año en la NFL, y su lugar será tomado por Trevor Siemian.

BEN ROETHLISBERGER

El veterano ‘Big Ben’ es vital dentro del aparato ofensivo que comanda Mike Tomlin, con la baja del quarterback dos veces ganador del Vince Lombardi, Los Steelers pierden en calidad y estrategia.

Durante su partido contra Seattle Seahawks, el quaterback de 37 años ejecutó su pase e inmediatamente sintió una molestia en su codo derecho, razón por la que salió del partido y entró Mason Rudolph para tomar los controles.

Hoy se confirmó que Roethlisberger se perderá toda la temporada y será sometido a una cirugía por su fractura en el codo. El egresado de Oklahoma State acabó la campaña con 351 yardas, dos pases de anotación y una intercepción.

Here's a video of the Ben Roethlisberger injury.pic.twitter.com/PsP1Z1Rhxy — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) September 15, 2019

DREW BREES

El legendario pasador de New Orleans desató la preocupación de los aficionados tras salir del partido de la semana ante los Rams. La ausencia de Brees para la ofensiva de los Saints es como perder uno de los músculos más importantes dentro de un cuerpo, factor que se pudo notar en la derrota de su equipo cuando Teddy Bridgewater tomó el mando.

Durante el partido, Drew Brees envió un pase, pero su manó se impactó contra la palma del defensivo Aaron Donald, el ganador del Super Bowl XLIV salió para ser atendido por las asistencias médicas y se le colocó una protección en el pulgar derecho.

Hoy se informó que el quarterback estará indispuesto durante seis semanas a causa de un desgarre en el dedo, razón por la que deberá entrar a cirugía. Por su parte, Teddy Bridgewater acompañará a Alvin Kamara y al receptor Michael Thomas en la ofensiva.

Here is the video of #DrewBrees @Saints injury. Full analysis coming in minutes at https://t.co/QXbyZbJ8bM pic.twitter.com/vhG3todpaN — David J. Chao (@ProFootballDoc) September 15, 2019