Damar Hamlin fue dado de alta: el jugador de los Bills regresó a Buffalo

El safety de los Bills de Buffalo, Damar Hamlin, regresó a la ciudad en la que milita su equipo luego de sufrir un paro cardíaco y ser reanimado en el campo durante el partido ante los Bengals que se jugó en Cincinnati.

El camisa 3 de los Bills fue dado de alta en el Centro Médico de la Universidad de Cincinnati y lo trasladaron en avión a un hospital de Buffalo, donde los reportes aseguran que el doctor William Knight aseguró que se encontraba en buenas condiciones.

Su salida del nosocomio se da un día después de que tuvo la oportunidad de alentar a su equipo desde su cama, un partido que toda la plantilla le dedicó al utilizar parches con el tres, además de que los jugadores celebraron levantando tres dedos.

Por otra parte, su compañero Dawson Knox formó un corazón con sus manos al anotar su touchdown, celebración que fue replicada por el propio Hamlin desde el hospital. A estos gestos de solidaridad se unió la afición que llevó incontables carteles de apoyo a Damar.

Share this video instead of the play



This is the man and family were all praying for 🙏🏻



pic.twitter.com/F3z4lIzAnh — MC Bets⚡️ (@MCbets__) January 3, 2023

El jugador de apenas 24 años de edad tuvo un progreso importante después de sus primeros dos días en el Centro Médico, mismos en los que se mantuvo en un coma inducido y con apoyo para respirar a través de un ventilador.

El miércoles por la noche, día en que fue despertado, tomó las manos de las personas que estaban con él en el nosocomio y ya pudo respirar por sí mismo, según los reportes también habló con el equipo a través de una videollamada.

We all won 🫶🏾.



I want to give back an ounce of the love y'all showed me. Proceeds of this shirt will go to first-responders and the UC Trauma Center.



Go get yours!https://t.co/YoDbBo6bzs pic.twitter.com/BQ6HHv5woF — 𝐃𝐚𝐦𝐚𝐫 𝐇𝐚𝐦𝐥𝐢𝐧 (@HamlinIsland) January 8, 2023

El Bengals vs Bills se canceló

Aunque originalmente el partido se mantenía solamente suspendido, la NFL decidió que el partido de la semana 17 podía cancelarse.

Uno de los argumentos es que ninguna de las dos escuadras necesitaba la victoria para entrar a postemporada o, en caso de caer, sería eliminada del torneo.

