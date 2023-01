Lesión cardiaca cerrada, la posible causa del paro cardiaco que sufrió Damar Hamlin

El jugador de americano Damar Hamlin permanece hospitalizado luego de protagonizar un duro choque en un partido de la NFL.

El joven, quien en el fútbol universitario jugó con los Pittsburgh Panthers, tiene 24 años y llegó a la NFL seleccionado por los Buffalo Bills en la sexta ronda del Draft del 2021.

Lee también: ¡México se queda sin NFL en 2023! Se confirmó que no habrá juego en el estadio Azteca



En esta campaña, el defensivo actuó en 15 partidos, donde logró 91 tackleadas y 1.5 capturas.

Let's take a break and watch a clip of Damar Hamlin giving his family some love just prior a game.



This is what needs to be seen right now.



Please be okay 🙏 pic.twitter.com/SwYdXju05h — Dynasty Pros™ (@DynastyProsFF) January 3, 2023

¿Qué le pasó a Damar Hamlin?

Hamlin se lesionó cuando quedaban poco menos de seis minutos del primer cuarto del juego en el que su equipo caía 3-7.

La jugada en la que Damar quedó lesionado sucedió en una ofensiva de los Bengals en la que Tee Higgins atrapó un pase de Joe Burrow, en su carrera fue derribado por Hamlin, quien recibió el impacto de Higgins a la altura del pecho.



El defensivo se levantó luego de la tackleada, pero de inmediato se desvaneció y en su caída se golpeó la cabeza contra el césped.

Damar Hamlin, colapsa en el campo después de parecer haber sufrido un evento cardíaco



Texas Lindsay en Twitter escribe: "Damar Hamlin (# 3 de los Buffalo Bills) necesita oraciones en este momento. Parece haber sufrido un evento cardíaco y colapsó en el campo durante el juego". pic.twitter.com/d7817W2tTr — Javier Gutiérrez (@wayka01) January 3, 2023

Los asistentes médicos del Paul Brown Stadium, hogar de los Bengals, entraron al campo, donde le aplicaron reanimación cardiopulmonar (RCP).

Posteriormente, su corazón volvió a latir en el campo y fue trasladado al hospital para su tratamiento. Ahora está sedado y en estado critico.

Por su parte, los jugadores de ambos equipos se retiraron a los vestuarios a esperar las instrucciones de la liga que decidió posponer el juego.

¿Qué es una lesión cardiaca cerrada?

El cardiólogo Bernard Ashby, quien ha trabajado incluso para la policía en distintos casos, señaló en su cuenta de Twitter que el accidente era resultado de una conmoción cardíaca.

"Un fenómeno que ocurre cuando un impacto contundente repentino en el pecho provoca un paro cardíaco .La desfibrilación oportuna salva vidas y previene lesiones cerebrales anóxicas", dijo el especialista.

The video of Damar Hamlin from a cardiologist’s perspective resembled commotio cordis - a phenomenon that occurs when a sudden blunt impact to the chest causes cardiac arrest.



Timely defibrillation is life saving & prevents anoxic brain injury. I pray an AED was near. — Bernard Ashby MD, MPP, FACC (@BAshbyMD) January 3, 2023

Según el Manual MSD, la lesión cardiaca cerrada es un traumatismo torácico que causa una contusión del músculo del miocardio, donde puede haber una ruptura de cámara cardíaca o de una válvula cardíaca.

Un golpe en la pared frontal del tórax puede provocar entonces un paro cardíaco repentino, razón por la que el corazón del jugador se detuvo en el campo.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En ocasiones el impacto en el tórax es tan severo que tras el inesperado paro, se puede conducir a la muerte de forma casi inmediata.