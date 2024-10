Davante Adams sale de Raiders y llega vía trade a los New York Jets

Los New York Jets no quieren dar su temporada por perdida. Unas horas después de la cerrada derrota que sufrieron en su compromiso de la Semana 6, se reforzaron con uno de los jugadores ofensivos más explosivos de la última época. Aaron Rodgers volverá a tener a Davante Adams como su receptor abierto #1, luego de que la franquicia de la división Este de la Conferencia Americana llegara a un acuerdo con Las Vegas Raiders.

En las últimas semanas, el agente de Davante había solicitado un intercambio por su jugador y los Jets aparecían en lo más alto dentro de la lista de opciones. La gran conexión que logró en el pasado con A-Rod lo hacían el destino ideal para el WR.

Tras unos días de negociaciones y con Adams ausentándose sin actividad desde la Semana 3, parecía cuestión de tiempo para que se concretara su cambio de equipo.

La jugada le salió muy barata a los neoyorkinos, ya que entregaron una selección de Draft de tercera ronda, misma que podría subir a una de segunda en base a algunos objetivos. Cabe destacar que los Raiders se deslindarán al 100% del salario de Davante, el cual asumirán los Jets en su totalidad.

¿Cuáles son los números de Davante Adams junto a Aaron Rodgers?

Durante ocho años, la NFL encontró en la conexión de Rodgers y Adams una de las más exitosas entre quarterback y receptor abierto. En su etapa en Green Bay, donde coincidieron de 2014 a 2021, se conectaron en 622 oportunidades para 7 mil 590 yardas y 69 touchdowns.

Davante superó las mil yardas por recepción en tres ocasiones, teniendo su máximo en 2021 con mil 553 yardas. En la actual campaña, Adams apenas disputó tres encuentros donde contabilizó 18 recepciones para 209 yardas y un touchdown.

Los Jets marchan en el penúltimo lugar de su división con marca de dos triunfos y cuatro derrotas. Hace apenas unos días despidieron a su entrenador en jefe Robert Saleh y ahora realizaron otro movimiento en el mercado que les permite soñar con cumplir con las expectativas que se generaron desde la llegada de Aaron Rodgers a la Gran Manzana.

De esta forma llegó a su fin la etapa de poco más de dos temporadas de Davante Adams en Las Vegas, donde firmó con un mega contrato de cinco años a cambio de 141 millones de dólares, lo cual en su momento fue el contrato más grande en la historia para un receptor abierto. Ahora estará ligado a los Jets hasta el final de la campaña 2026.

