¡De la NFL a Hollywood! Así será el futuro de Tom Brady tras dejar a los Patriotas

El destino de Tom Brady en la NFL sigue en el aire y será el próximo 18 de marzo cuando éste se convierta en agente libre, sin embargo, fuentes indican que su próximo movimiento apunta hacia ¡Hollywood!

De acuerdo con el portal de noticias Deadline, Brady se asoció con los hermanos Russo, directores de las películas de Marvel, Avengers: Endgame para lanzar la casa productora llamada 199 Production, donde producirán para producir documentales, películas y shows de televisión.

Exciting times ahead, on and off the field! https://t.co/q1W2jNXODF — Tom Brady (@TomBrady) March 9, 2020

Por el momento, ya cuentan con un catálogo de producciones que comenzarán a hacer, incluyendo algunos en los que Brady estará a cuadro; además abordarán historias del deporte, entretenimiento y salud.

El primer proyecto en el que participará el jugador y los Russo se llama Unseen Football, una producción en 3D para mostrar al fútbol americano de una manera que los aficionados nunca han visto.

Será dirigido por Gotham Chopra, con quien Tom trabajó para la miniserie de Facebook Tom vs Time.

Ver esta publicación en Instagram Think I’m gonna try a glove on my throwing hand this year 🤔 Una publicación compartida por Tom Brady (@tombrady) el 8 de Jul de 2019 a las 10:16 PDT

Negociar con Nueva Inglaterra

New England tiene hasta el 16 de marzo para negociar exclusivamente con Brady, tras lo cual el resto de los equipos pueden presentar propuestas para el jugador.

Entre los equipos que se rumora que estarían interesados en hacerse con el jugador están los Chargers de Los Ángeles, en lo que podría seguir los pasos de LeBron James, quien creó una casa productora previo a firmar como agente libre con los Lakers en 2018.