Dez Bryant da positivo por Covid y renuncia al resto de la temporada

El receptor abierto de los Ravens, Dez Bryant, dio positivo por coronavirus y el anuncio lo hizo 30 minutos antes de su reencuentro con los Cowboys de Dallas.

"Dime por qué me retiran del calentamiento para que pueda hacerme la prueba", publicó Bryant en Twitter y agregó que "Di positivo para Covid".

Indicó que "Lo loco es que tengo la misma maldita rutina ... esta mugre no tiene sentido para mí".

De acuerdo con la NFL, la prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) de Bryant el martes por la mañana no fue concluyente, al igual que la repetición de la prueba.

Los resultados llegaron el martes por la noche porque el laboratorio está en Maryland.

La siguiente prueba de PCR en el punto de contacto en el estadio fue positiva y Bryant fue retirado, según el protocolo de la NFL.

Bryant había salido al campo para los calentamientos previos al juego a pesar de que, según los protocolos de la liga, sus dos pruebas no concluyentes deberían haber sido tratadas como si fueran positivas, y debería haber estado "sujeto a los otros requisitos y procedimientos de una prueba positiva".

Una fuente dijo que Bryant ya estaba en el campo cuando la liga descubrió que los resultados de sus pruebas no eran concluyentes.

Agregaron que inmediatamente después de ser retirado del campo, Bryant se sentó para una entrevista de rastreo de contactos con funcionarios de la liga y la Asociación de Jugadores de la NFL, quienes también cargaron datos de un dispositivo de rastreo de movimiento que llevaba Bryant.

Según la entrevista y los resultados del dispositivo, los funcionarios se sintieron seguros de que no había contactos cercanos de alto riesgo, según las fuentes.

Posteriormente, Bryant dijo que no regresaría esta temporada.

"Sí, voy a seguir adelante y dejarlo por el resto de la temporada", publicó Bryant en Twitter. "... No puedo lidiar con esto", dijo.

De acuerdo con la política Covid-19 de la liga, el contacto cercano no incluye interacciones breves, como pasar junto a alguien.

Todos los demás jugadores de ambos equipos dieron negativo el martes.