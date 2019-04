Estos son los 10 mejores prospectos del Draft 2019 de la NFL

Llegó uno de los días más esperados dentro de la temporada baja de la NFL. Este jueves, en la ciudad de Nashville, se llevará a cabo el Draft 2019, donde las 32 franquicias de la liga tendrán la oportunidad de cimentar las bases de sus proyectos futuros, o bien, apuntalar sus equipos con el talento proveniente del futbol americano colegial.

Como cada año, una buena cantidad de rumores sobre las posibles selecciones han acaparado las conversaciones dentro de la NFL. Los Cardenales de Arizona tendrán la primera selección global, sin embargo, aún no se sabe si reclutarán al mariscal de campo Kyler Murray, o si optarán finalmente por el ala defensivo Nick Bosa, quien es sin duda el jugador más talentoso disponible.

Más allá de estos dos nombres, existen otros jugadores plagados de talento que eventualmente se convertirán en estrellas de la Liga. Este año, a diferencia del anterior, en el que abundaban los quarterbacks, hay más talento del lado defensivo. Aquí te presentamos los 10 mejores prospectos.

KYLER MURRAY (QB)

Esta generación no se caracteriza precisamente por tener mucho talento en esta posición, sin embargo, no hay duda de que Kyler Murray es el mejor quarterback de todos. Con un brazo potente aunque no tan preciso, el ex de Oklahoma tiene lo necesario para triunfar en la Liga, situación que lo convierte en una potencial primera selección. Su futuro está en manos de los Cardenales.

DWAYNE HASKINS (QB)

Con Murray acaparando todos los reflectores, el egresado de Ohio State es una excelente opción para los equipos que busquen un QB. Haskins se caracteriza por tener un brazo preciso, capaz de generar una buena cantidad de puntos.

JOSH JACOBS (RB)

El año pasado Saquon Barkley llegó al Draft convertido en un vendaval. Este año no hay un corredor que atraiga tanto la atención, sin embargo, el ex de Alabama cuenta con el prestigio de su universidad en cuanto a corredores para ser considerado por todos aquellos que busquen potenciar su ataque terrestre.

D.K. METCALF (WR)

El egresado de Ole Miss es sin duda el receptor mejor rankeado. Capaz de tener un impacto inmediato en la Liga, Metcalf resulta un un jugador atractivo. Se espera que salga en la primera ronda, aunque no en las primeras diez selecciones.

MARQUISE BROWN (WR)

Rápido y disciplinado en sus rutas, dos cualidades que hacen de Brown un receptor sumamente atractivo. El jugador de Oklahoma está listo para brillar en la NFL.

NICK BOSA (DE)

Bosa es sin duda el jugador más talentoso de toda la camada. Como su hermano, es un auténtico devorador de mariscales de campo. Su velocidad es única, por lo que seguramente saldrá en la primera o segunda selección global

QUINNEN WILLIAMS (DT)

Dominante en todos los aspectos, el tackle defensivo de Alabama cuenta con las credenciales necesarias para ser una superestrella. Los equipos saben de su velocidad y sus movimientos para presionar y eliminar a quien se ponga enfrente.

ED OLIVER (DT)

Sin tantos reflectores como Williams, Oliver ha sabido colocarse como una gran opción para todos aquellos que busquen presencia y poder en la línea. El egresado de Houston tiene cualidades que llaman poderosamente la atención.

JOSH ALLEN (LB)

Sin duda uno de los mejores linebackers de su generación y los equipos lo saben. El egresado de Kentucky es el objeto del deseo de varias franquicias. Después de Bosa y Murray su nombre es el que más suena. Su capacidad para leer el juego es una cualidad que seguramente lo convertirá en un jugador importante en la defensa.

DEVIN WHITE (LB)

El linebacker de LSU es otro de los jugadores atractivos para este Draft. Su capacidad para leer el juego y frenar la carrera lo convierten en una opción viable para todos aquellos que necesiten mejorar su defensiva.