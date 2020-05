Fallece Don Shula, legendario coach de los Delfines de Miami

Los Delfines de Miami confirmaron este lunes la muerte del legendario coach Don Shula, a los 90 años. Su legado con el equipo de la Florida deja dos Super Bowls, en 1972 y 1973, aunque el éxito del entrenador en jefe fue mucho más allá de la victoria.

Desde su llegada a los Delfines, en 1970, Shula le dio al equipo una personalidad. Ya en los Colts de Baltimore, antes de la época del Súper Bowl, había demostrado su capacidad para construir franquicias ganadoras. Fue ahí donde ganó su primer campeonato, en 1968.

Los números de Don Shula dejan registro de su capacidad y sobre todo de su mentalidad ganadora. Con 347 victorias, el legendario entrenador en jefe ostenta el récord de más triunfos en la historia de la NFL.

El expresidente de Estados Unidos junto a Don Shula (D) y el quarter-back Bob Griese (I) Foto: AFP

Fue inducido al Salón de la Fama en 1997, luego de haber sido cuatro veces nombrado como el coach del año. A lo largo de su carrera dirigió 526 partidos durante 33 temporadas consecutivas.

Más allá de los Super Bowls conquistados con los Delfines, el recuerdo de aquella histórica temporada de 1972, en la cual Miami se convirtió en el único campeón invicto en la era del Super Bowl, queda entre sus más grandes logros.

Los Delfines se despidieron de la leyenda con un emotivo mensaje, donde agradecieron su liderazgo para ponerlos en la escena de los deportes, y llevar a Miami la mentalidad ganadora





Foto: AFP

The Miami Dolphins are saddened to announce that Head Coach Don Shula passed away peacefully at his home this morning. pic.twitter.com/MKAtXFA4zd — Miami Dolphins (@MiamiDolphins) May 4, 2020