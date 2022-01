¡Gracias, Big Ben! Roethlisberger anuncia su retiro con emotivo video

Lo que ya era un secreto a voces, se confirmó este jueves. Ben Roethliberger, histórico quarterback de la NFL con los Pittsburgh Steelers, hizo el anuncio de que deja los emparrillados.

El pasador, ganador dos veces del Super Bowl, mandó un emotivo video, donde recuerda su gran trayectoria, desde sus inicios en el futbol americano colegial, hasta donde levanta el Vince Lombardi.

"El viaje ha sido emocionante, impulsado por un espíritu de competencia. Sin embargo, ha llegado el momento de limpiar mi casillero, colgar mis zapatos y continuar siendo todo lo que puedo ser para mi esposa e hijos. Me retiro del fútbol como un hombre verdaderamente agradecido", dijo en el clip el apodado ‘Big Ben’.

En tota fueron 18 temporadas las que Roethlisberger estuvo en los terrenos de la NFL. Fue elegido en el lugar 11 del draft del 2004, procedente de la Universidad de Miami.

"No sé cómo expresar con palabras lo que el fútbol ha significado para mí y qué bendición ha sido. Aunque sé con confianza que le he dado todo al juego, estoy abrumado por la gratitud por todo lo que me ha dado", comentó el ahora retirado quarterback.

"Ponerme esa camiseta todos los domingos con mis hermanos siempre será una de las mayores alegrías de mi vida. A Steelers Nation, los mejores fanáticos en todos los deportes, gracias por aceptarme y apoyarme como su mariscal de campo todos estos años", finalizó Ben.

El legado de Roethlisberger es muy grande, ya que además de tener dos anillos de Super Bowl, registró 64,088 yardas por pases, además de un total 5440 pases completos y es el octavo con más touchdowns en la historia con 418.

