Hallan muerto a Vincent Jackson, exreceptor de los Bucaneros

Vincent Jackson, el exreceptor de los San Diego Chargers y los Bucaneros de Tampa Bay con una carrera de 12 temporadas en la NFL, fue encontrado muerto en un hotel en Florida, informó la policía.

Un comunicado de la Oficina del Sheriff del condado de Hillsborough señaló que el exjugador, de 38 años, fue descubierto en una habitación del hotel en Brandon, al este de Tampa, durante la madrugada de hoy por un ama de llaves.

La oficina del médico forense local no confirmó aún la causa de la muerte, pero un comunicado señala que el cuerpo de Jackson no mostraba "signos de trauma".

El jugador había sido reportado como desaparecido por su familia el jueves pasado.

Vincent Jackson fue un playmaker en toda la extensión de la palabra.

"Me duele el corazón por los muchos seres queridos que Vincent Jackson deja atrás, desde su esposa e hijos hasta la nación de los Bucaneros que lo adoraban", afirmó el alguacil del condado de Hillsborough, Chad Chronister.

Jackson comenzó su carrera con los Chargers en 2005 después de ser elegido en la segunda ronda del draft (selección de talentos). Obtuvo selecciones de Pro-Bowl en 2009, 2011 y 2012. Se unió a Tampa Bay en 2012 y jugó su último partido con el club en 2016 después de sufrir una lesión en la rodilla.