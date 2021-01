¡Hará historia! Sarah Thomas, la primera mujer que oficiará un Super Bowl

Sarah Thomas, de 47 años, será la única mujer entre los siete árbitros designados para la edición 55 del Super Bowl, que se disputará el 7 de febrero en Raymond James Stadium de Tampa, Florida, anunció la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

El árbitro central del crucial encuentro será Carl Cheffers, con 21 temporadas de experiencia en la NFL.

➡️ Dez Bryant da positivo por Covid y renuncia al resto de la temporada

Otros cuatro miembros del equipo, el árbitro Fred Bryan, el juez de línea Rusty Baynes, el juez lateral Eugene Hall y el juez auxiliar Dino Paganelli, han trabajado al menos en un Super Bowl.

The #SBLV crew:



• Carl Cheffers (R)

• Fred Bryan (U)

• Sarah Thomas (DJ)

• Rusty Baynes (LJ)

• James Coleman (FJ)

• Eugene Hall (SJ)

• Dino Paganelli (BJ)

• Mike Wimmer (RO)



Sarah makes history as the first woman to officiate in a Super Bowl. https://t.co/EVvz45QgFx pic.twitter.com/tDvWZPx9JG — NFL Officiating (@NFLOfficiating) January 19, 2021

El juez de campo James Coleman también fue elegido por primera vez.

La NFL selecciona a su equipo de árbitros para el Super Bowl con rigurosos criterios de desempeño durante la temporada y un mínimo de cinco años de experiencia.

➡️ The Weeknd protagonizará el show de medio tiempo del Super Bowl

Thomas, quien en 2015 hizo historia al convertirse en la primera árbitra permanente en la historia de la NFL y cuatro años después agrandó su leyenda al dirigir un partido de playoffs.

Foto: Reuters

El vicepresidente ejecutivo de operaciones de la NFL, Troy Vincent, destacó el elevado nivel de Thomas.

"Sarah Thomas ha vuelto a hacer historia como la primera mujer en el Super Bowl. Su desempeño de elite y su compromiso con la excelencia le han valido el derecho de arbitrar en el Super Bowl. Felicitaciones a Sarah por este bien merecido honor", dijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tampa Bay Super Bowl LV (@tampabaylv)

El Raymond James Stadium, sede del partido número 55 del Super Bowl, es la casa del Tampa Bay Buccaneers, que el domingo disputará con los Green Bay Packers el partido de Campeonato de la Conferencia Nacional (NFC).

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Un triunfo les colocaría en la lucha por el título de la NFL en su propio campo.

Los Buccaneers tienen este año como gran adquisición al legendario mariscal de campo Tom Brady.