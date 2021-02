¡Sarah Thomas hace historia! Ella es la primera mujer árbitro en un Super Bowl

No todos los reflectores en el Super Bowl estuvieron sobre Patrick Mahomes o Tom Brady. Desde el kickoff, el encuentro ya tenía algo para los libros de historia.

Sarah Thomas protagonizó el Raymond James Stadium tras convertirse en la primera mujer que formó parte de una planilla de árbitros en el gran partido de la NFL.

Sarah Thomas – the first woman to officiate in a Super Bowl. pic.twitter.com/3PmND59iZ9 — NFL Officiating (@NFLOfficiating) February 7, 2021

Después de seis temporadas como referee profesional, finalmente la liga le dio su oportunidad en las bandas durante el choque entre Chiefs y Buccaneers. A sus 47 años, su presencia en el juego más importante rompió una barrera más en un deporte dominado por hombres.

Dos años después de su primera participación en un partido de playoffs, Thomas estuvo en la cuadrilla comandada por Carl Cheffers.

Los demás encargados de impartir justicia fueron Fred Bryan Rusty Baynes, Eugene Hall y Dino Paganelli, todos con la experiencia de al menos un Super Bowl.

La función de la árbitro principalmente estuvo desde las bandas, al terminar cada jugada que llegó por su banda, tomó el ovoide y determinó dónde había culminado la acción.

