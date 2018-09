¡Increíble! Steelers y Browns empatan; no lo había desde 1971

Cleveland, Ohio.- En un partido marcado por el mal tiempo y en el cual ambos equipos pudieron ganar pero sus pateadores fallaron sobre el final de un extraño tiempo extra, Steelers y Browns empataron 21-21 en la Semana 1 de la temporada 2018 de la NFL.

Parecía que Pittsburgh tendría una tarde tranquila, una serie de errores por parte de Ben Roethlisberger fueron complicando el trámite. El mariscal de campo fue interceptado en tres ocasiones y solo logró un pase de anotación. Por tierra, James Conner suplió de gran manera la ausencia de Le’Veon Bell, al conseguir dos touchdowns y correr para 135 yardas.

¡Así dejaron ir la victoria los @steelers! 😱😱😱 #PITvsCLE #NFLMX #Browns #HereWeGo pic.twitter.com/IOpvZUcBFA — NFL México (@nflmx) 9 de septiembre de 2018

Los Browns, por su parte, contaron con una buena actuación de Tyrod Taylor. El QB tuvo un pase de anotación y una intercepción, sin embargo, por tierra corrió para 77 yardas, además de ingresar en una ocasión a la zona prometida. Josh Gordon igualó las acciones a pocos segundos del final para mandar el partido al tiempo extra.

Antonio Brown reached 10,000 receiving yards in the 116th regular season game of his career, tying Torry Holt for the 2nd-fewest games in NFL history to the milestone.



He is also the second player in #SteelersHistory with 10,000 (Hines Ward, 12,083). pic.twitter.com/N16VWYoOik — Pittsburgh Steelers (@steelers) 10 de septiembre de 2018

Ambos equipos tuvieron la oportunidad de ganar el partido. Primero fueron los Steelers, sin embargo, Chris Boswell falló su intento de gol de campo. Posteriormente, Gonzalez tampoco pudo concretar su intento de 43 yardas.

El resultado lo toman muy diferente ambas franquicias, con sabor mucho más amargo para Pittsburgh.