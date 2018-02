El curioso abrigo con el que llegó Tom Brady al Super Bowl ha sido el blanco de cientos de memes.

Y es que su misterioso caminar que se sumó a unas gafas oscuras, una camisa de negra y un gran abrigo lo hicieron parecer un infiltrado.

Llego #TomBrady busca su sexto anillo y un bicampeonato #Patriots pic.twitter.com/htZMwxogXO — Felipe Valenzuela (@ValenzuelaFelip) 4 de febrero de 2018

Cuando Tom Brady llegó al US Bank también hizo recordar al famoso Inspector Gadget, a un villano de película e incluso a la Primera Dama, Melania Trump.

Tom Brady, la puerca está en la pocilga. #SuperBowl pic.twitter.com/G1YWECdXzi — Los Simpson (@LosSimpsonMX) 5 de febrero de 2018

Tom Brady se ve como esa tía que se fue a Europa después de su divorcio y no deja de hablar de eso... pic.twitter.com/IrmtvJjSnb — Armando Garcia (@jaregarcia) 5 de febrero de 2018

That’s not Melania.

That’s not Tom. #TomBrady #SuperBowlDate #TheyShouldDate #FLOTUS #SuperBowlLII pic.twitter.com/gagRnUyuFv — Erick Scott (@703trader) 4 de febrero de 2018

Who wore it better? pic.twitter.com/nHhLzq7E2b — Matt Mullin (@matt_mullin) 4 de febrero de 2018