Jugadoras de Futbol Americano piensan demandar y exigir renuncia del presidente de la FMFA

La dura travesía México-Helsinki-México llegó a su fin para gran parte de las integrantes de la Selección Femenil de Futbol Americano que se quedó con el quinto lugar en el Mundial de la especialidad.

La serie de inconvenientes que tuvieron con sus vuelos de ida les impidió luchar por una medalla, situación que responsabilizan al 100% a César Barrera, presidente de la Federación Mexicana de Futbol Americano.

En diferentes grupos fueron llegando las seleccionadas y el staff de coacheo, con múltiples escalas tanto en Europa y América.

Ana Barbosa fue una de las últimas jugadoras en llegar a la CDMX. Recibida por su madre, la receptora dejó en claro que el Mundial les dejó "una experiencia agridulce, no dependía de nosotras. Le llamábamos la selección de oro, había mucho talento, pero fue desaprovechada al final".

"Nosotras nunca quisimos renunciar al sueño de ir al Mundial, pero César sí. Él tiró la toalla, dijo que la IFAF nos puso una hora límite y no fue así. Intentó varias veces renunciar al viaje. Ahora se nos hace irresponsable y cínico que quiera tergiversar la situación, no asumir la responsabilidad. Es una ofensa a todos, hacerle creer que no pasa nada. Fue frustrante al final", reconoció la jugadora en plática con ESTO.

Las seleccionadas ya dejaron en claro que intentarán poner un precedente, además de exigir la renuncia de César Barrera al frente de la FMFA.

"Hay unos abogados deportivos que nos buscaron, nos queremos asesorar para que se tomen cartas en el asunto. No es posible que sigan pasando estas cosas. Hace 5 años pasó algo similar, es injusto para los deportistas esta situación. Que esté a cargo gente incompetente", explicó.

"Haremos una línea del tiempo y ver qué procede. Lo que es seguro es que todas las integrantes estamos en la misma postura", refirió.

A lo largo de esta semana, las seleccionadas tuvieron que sortear diferentes obstáculos para cumplir con su sueño, incluso poniendo de su bolsa comidas y vuelos para regresar a casa.

"Tuvimos que poner en la emergencia. Se perdieron algunas conexiones, algunas pusieron de su bolsa. En teoría lo van a reembolsar. Hubo donativos para que comiéramos, muchas pusieron de su bolsa. Los coachs nos apoyaron en todo".

De las 45 jugadoras y 4 miembros del staff de coacheo que realizaron el viaje, todavía faltan cerca de 10 en volver al país y se espera que lo hagan durante las próximas horas.